Евгений Савельев скончался 7 сентября. Прощание с военным состоится 8 сентября в храме Святого Духа в Киеве. Его похоронят на Байковом кладбище.
Важно Навсегда осталось 19: на фронте погиб военный из Полтавщины
Что известно о погибшем бойце
Как рассказала волонтер Анна Демиденко, Евгений в начале полномасштабного вторжения вместе со всей своей семьей присоединился к организации "Женское Ветеранское Движение".
Безгранично добрый, ответственный и храбрый человек. Он со всей прекрасной дружеской семьей с начала полномасштабного вторжения присоединился к штабу "Женского Ветеранского Движения" и непрерывно помогал, возил, грузил, поддерживал и никогда не боялся ездить в самые опасные места. Как и не побоялся пойти на войну, чтобы защищать и свою семью, и всех нас,
– отметила волонтер.
Известно, что у погибшего воина осталась жена Виктория и двое детей.
Евгений умер от тяжелого ранения на фронте / фото из соцсетей
Страшные потери Украины на фронте
- Вблизи Клещиевки, что в Бахмутском районе, погиб украинский военный Дмитрий Алехно. Ему было всего 19 лет. Дмитрий проживал в Полтавской области. Его сердце остановилось 2 сентября из-за вражеских минометных обстрелов.
- Также под Клещиевкой погиб боец из Харьковщины Александр Таран. У защитника остался маленький сын.
- В боях за Украину погиб Василий Симора – воин из Тернопольщины. Он был командиром разведотделения. Герою было 44 года.