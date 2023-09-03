О гибели защитника рассказал городской голова Первомайского Николай Бакшеев. Бойцу было всего 35 лет.
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На фронте погиб защитник из Харьковской области
Мэр Первомайского 3 сентября сообщил очередное трагическое известие – на фронте погиб Александр Таран 1988 года рождения. Защитнику 12 января должно было исполниться 36.
Главный сержант 1 механизированного взвода погиб 8 августа в тяжелых боях при защите Родины вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области,
– отметил Бакшеев.
Защитник родился в Первомайском, где окончил школу №4. Затем он учился в Харьковском национальном педагогическом университете имени Григория Сковороды на экономическом факультете.
После учебы работал в компании "Экипаж". В 2015 году Александр Таран присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Боец был участником АТО.
К сожалению, во время выполнения боевой задачи защитник получил тяжелое ранение, которое было несовместимо с жизнью.
"У Александра осталась жена Евгения и сын, которому всего 2,3 года. Александр Таран был искренним, честным и добрым человеком, отличным отцом для своего младенца и любящим мужем. Искренние соболезнования родным и близким Александра. Почивай с миром, герой!" – подытожил мэр.
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