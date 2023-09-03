Этим в эфире 24 Канала поделилась Ксения Прокопенко – сестра убитого в Еленовке военнопленного. По ее словам, в расследовании военных преступлений России международные организации практически не помогают.

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История военного

Игорь Прокопенко держал оборону Мариуполя вместе со своими собратьями. Позже он находился на "Азовстали". За все время обороны Мариуполя, а это 86 дней связь с сестрой не удавалось поддерживать нечасто. Буквально 5-6 раз с ним удалось выйти на связь.

Он обычно либо писал, либо звонил по телефону в мессенджере. Он вообще рассказывал по минимуму о ситуации на Азовстали. Никогда не жаловался на условия. Мы только из новостей знали об ужасной ситуации на Азовстали, знали о том, что у ребят нет достаточного количества воды, еды и медикаментов,

– отметила Ксения Прокопенко.

Игорь всегда спрашивал о родителях и о младшем брате. В то время они находились на временно оккупированной территории, и он за них очень волновался.

До теракта в Еленовке родные не знали, что Игорь был там. Ведь при эвакуации военных из "Азовстали" при сопровождении Красного Креста его не нашли в списках. Впрочем, выход из "Азовстали" 16 мая родным подтвердил другой военный, вернувшийся из плена в сентябре 2022 года.

"Он не был подтвержден Россией во время дальнейшего пребывания в плену в Еленовке. Поэтому ни одна украинская или международная организация не смогли предоставить нам точную информацию о местонахождении моего брата. И только 30 июля, когда я увидела своего брата в списках погибших в теракте, изложенных российскими медиа, узнала, что мой брат, вероятнее всего, был именно в Еленовке", – рассказала девушка.

История о военном, погибшем в Еленовке: смотрите полное видео

Впоследствии появилась информация, что семьи погибших начали получать результаты ДНК- тестов п после того, как тела передали Украине. Это было 11 октября.

Уже в конце года были первые результаты ДНК-тестов и первые похороны убитых. Наша семья получила окончательное совпадение ДНК только 20 мая этого года.

– отметила Ксения Прокопенко.

Реакция международных учреждений неоправданно имела

Семья обращалась в Офис Президента, но, к сожалению, ответа о встрече с ОП так и не получили. Также просили встречу с командиром Азова Денисом Прокопенко, вернувшимся в начале июля в Украину. Пока встреча не состоялась, есть надежды, что она состоится в ближайшем будущем.

Также родные общаются с Красным Крестом и ООН, которые были гарантами жизни и здоровья выходящих из Азовстали ребят.

Сейчас реакция международных организаций недостаточна, учитывая, чтобы поступили россияне с нашими военнопленными в Еленовке. То есть нет должного расследования,

– отметила Ксения Прокопенко.

Сами родственники пострадавших от теракта в Еленовке основали общественную организацию "Сообщество семей Еленовки". В настоящее время в этом сообществе более 140 человек – родственники погибших и раненых во время теракта.

"Я также являюсь участником этого сообщества. Мы общаемся почти каждый день, обдумываем, что мы можем сделать, куда мы можем обратиться, для того, чтобы узнать, где находятся раненые. И также, куда мы можем обратиться, чтобы способствовать расследованию теракта", – рассказала Ксения.

Теракт в Еленовке: коротко