Министр внутренних дел Игорь Клименко выразил свои соболезнования семье погибшего. У Руслана Фараонова остались 2 дочери.

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В результате вражеского обстрела погиб следователь

Клименко рассказал, что 2 сентября в результате вражеского обстрела Середины-Буды в Сумской области погиб 32-летний старший следователь следственного отдела Шосткинского районного управления ГУНП в Сумской области, капитан полиции Руслан Фараонов. Он вместе с коллегами как раз документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных Россией.

У Руслана остались жена, служащая в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что приграничье Сумщины ежедневно находится под огнем россиян. Только за прошедшую неделю зафиксировали 187 обстрелов, в результате которых погибли 3 человека, а еще 16 – получили ранения.

"Погибший был человеком чести и достоинства, настоящим профессионалом своего дела. Ему было всего 32 года, без отца осталось двое детей и большая семья. Невыразимая боль и печаль от потери в сердцах коллег-правохранителей. Склоняем головы в скорби и будем помнить всегда ", – отметили в Нацполиции.

В Сумской ОВА рассказали, что враг гнал из артиллерии. В общей сложности зафиксировали 10 взрывов. Кроме Руслана Фараонова, еще четверо гражданских жителей получили ранения. Двое из них – дети.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Раненым оказывается вся необходимая помощь, молимся за их скорейшее выздоровление. Направляем свои силы и гнев к врагу на помощь нашим защитникам. Нелюди будут отвечать за каждую отобранную жизнь", – отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего правоохранителя.

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