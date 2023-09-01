Фото с прощания действительно страшные, их невозможно смотреть без слез. Каждая потеря украинских бойцов – это трагедия.

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Как проходили похороны летчиков в Полтаве

Специальный корреспондент 1+1 Анастасия Нагорная сказала, что это было страшное прощание и она "давно не видела столь высокой концентрации боли, любви и жажды мести".

Здесь мамы с глазами, которые уже, кажется, ничего на свете не видят. Жены и невесты, которые держатся за гробы, как будто это последнее, за что можно держаться. Отцы, которые пытаются закрыть лицо руками. Побратимы и сестры, которые не привыкли рыдать, но сегодня невозможно удержаться,

– написала она.

В Полтаве провели в последний путь погибших пилотов / Фото – Анастасия Нагорная

Очень больно смотреть на фото пышного траурного букета – на нем надпись "Бэтмену моего сердца от твоего малыша, навсегда невесты".

Хотелось подходить к людям в форме и умолять: "отомстите так за них, чтобы все виновные умылись кровью". Они погибли в день памяти погибших. С ними попрощались в 555 день полномасштабной войны, продолжающейся тысячу лет,

– высказалась журналистка.

Как в Полтаве хоронили героев / Фото "Суспильне"

Как сообщило "Суспильне", панихида за павшими защитниками началась около десяти в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ в селе Горбановка Щербановской общины в Полтавской области. Пришли родные, знакомые и собратья павших бойцов. Гроб накрыли украинскими флагами.

Сегодня стали известны имена погибших. Четыре пилота и две бортовых техника были из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Юрий Анисимов – житель Полтавской области, старший бортовой техник, имел звание капитана. Мужчина был родом из села Крещатое, проживал в Полтаве. Юрию Анисимову было 37 лет.

Валентин Воробец – родился в 2000 году, был старшим лейтенантом.

Иван Яровой – летчик-штурман вертолета. Он тоже родился в 2000 году. Старший лейтенант был штурманом звена.

Евгений Кисиль – это бортовой техник, родившийся в 1988 году.

Владислав Рымарь – командир звена 1995 года рождения.

Виктор Опанасюк – самый старший погибший 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.

Двум самым молодым погибшим было всего 22 – 23 года.

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Гибель "Джуса"

Ранее, 29 августа, в Киеве состоялось прощание с легендарным украинским пилотом Андреем Пильщиковым. У него был позывный "Джус" – он был единственным пилотом с официальным позывным в Воздушных силах. "Джусом" его прозвали потому, что на тусовках после тренировок в США отказывался пить алкоголь и брал только сок – "джус".

Парень погиб в авиакатастрофе в Житомирской области. Он очень многое сделал для украинской авиации, свободно владел английским, поэтому активно убеждал западных партнеров предоставить Украине F-16.