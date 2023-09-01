Фото з прощання справді страшні, їх неможливо дивитися без сліз. Кожна втрата українських бійців і бійчинь – це трагедія.

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Як відбувався похорон льотчиків у Полтаві

Спеціальний кореспондент 1+1 Анастасія Нагорна сказала, що це було страшне прощання і вона "давно не бачила такої високої концентрації болю, любові і жаги помсти".

Тут мами з очима, які вже, здається, нічого на світі не бачать. Дружини і наречені, які тримаються за труни, наче це останнє, за що можна триматися. Батьки, що намагаються закрити обличчя руками. Побратими та посестри, які не звикли ридати, але сьогодні неможливо втриматися,

– написала вона.

У Полтаві провели в останню путь загиблих пілотів / Світлини – Анастасія Нагорна

Дуже боляче дивитися на фото пишного жалобного букета – на ньому напис "Бетмену мого серця від твого малюка, назавжди нареченої".

Хотілося підходити до людей в формі і благати: "помстіться так за них, щоб всі винні вмилися кривавою юшкою". Вони загинули у день памяті загиблих. Із ними попрощалися в 555 день повномасштабної війни, яка триває тисячу років,

– висловилася журналістка.

Як у Полтаві ховали героїв / Світлини "Суспільне"

Як повідомило "Суспільне", панахида за полеглими захисниками розпочалася близько десятої у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ в селі Горбанівка Щербанівської громади на Полтавщині. Прийшли рідні, знайомі та побратими полеглих бійців. Домовини накрили українськими прапорами.

Сьогодні стали відомі імена загиблих. Чотири пілоти та два бортові техніки були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Юрій Анісімов – житель Полтавської області, старший бортовий технік, мав звання капітана. Чоловік був родом із села Хрещате, проживав у Полтаві. Юрію Анісімову було 37 років.

Валентин Воробець – народився 2000 року, був старшим лейтенантом.

Іван Яровий – льотчик-штурман вертольота. Він теж народився 2000 року. Старший лейтенант був штурманом ланки.

Євген Кисіль – це бортовий технік, який народився 1988 року.

Владислав Римар – командир ланки 1995 року народження.

Віктор Опанасюк – найстарший загиблий 1967 року народження. Він був полковником та командиром вертольота.

Отже, двом наймолодшим загиблим було всього 22 – 23 роки.

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Загибель "Джуса"

Раніше, 29 серпня, у Києві відбулося прощання з легендарним українським пілотом Андрієм Пільщиковим. Він мав позивний "Джус" – був єдиним пілотом із офіційним позивним у Повітряних силах. "Джусом" його прозвали через те, що на тусовках після тренувань у США відмовлявся пити алкоголь і брав тільки сік – "джус".

Хлопець загинув в авіакатастрофі в Житомирській області. Він дуже багато зробив для української авіації, вільно володів англійською, тому активно переконував західних партнерів надати Україні F-16.