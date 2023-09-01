Найстарший загиблий був 1967 року, а двоє наймолодших – 2000 року. Серед загиблих унаслідок авіакатастрофи біля Бахмута є офіцери.

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Імена загиблих військових внаслідок трагедії на Донеччині

  • Юрій Анісімов – житель Полтавської області. Воїн був старшим бортовим техніком, мав звання капітан. Чоловік був родом із села Хрещате, проживав у Полтаві. Юрію Анісімову було 37 років.
  • Валентин Воробець – народився 2000 року, був старшим лейтенантом.
  • Іван Яровий – льотчик-штурман вертольота. Він теж народився 2000 року. Старший лейтенант був штурманом ланки.
  • Євген Кисіль – це бортовий технік, який народився 1988 року.
  • Владислав Римар – командир ланки 1995 року народження.
  • Віктор Опанасюк – найстарший загиблий 1967 року народження. Він був полковником та командиром вертольота.

Загиблі українські військові / Фото Суспільне

Панахиду за полеглими захисниками розпочали 1 вересня близько 10:00 у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ, що в селі Горбанівка Щербанівської громади.

Чотири пілоти та два бортових техніки були з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Що відомо про трагедію у Донецькій області

  • Трагедія з двома українськими Мі-8 сталася 29 серпня під час виконання бойового завдання у Краматорському районі. Авіакатастрофа сталася під час спроби здійснити посадку, щоб не стати цілями російського винищувача Су-35.
  • Розглядаються різні версії катастрофи. Попередньо, це могла бути помилка пілотів або влучання ворожої ракети.
  • Розслідуванням катастрофи наразі займається Державне бюро розслідувань. У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.
  • Додамо, що розслідування ведуть за статтею 416 Кримінального кодексу України – це порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція – позбавлення волі на строк до 15 років.