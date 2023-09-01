Найстарший загиблий був 1967 року, а двоє наймолодших – 2000 року. Серед загиблих унаслідок авіакатастрофи біля Бахмута є офіцери.

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Імена загиблих військових внаслідок трагедії на Донеччині

Юрій Анісімов – житель Полтавської області. Воїн був старшим бортовим техніком, мав звання капітан. Чоловік був родом із села Хрещате, проживав у Полтаві. Юрію Анісімову було 37 років.

– житель Полтавської області. Воїн був старшим бортовим техніком, мав звання капітан. Чоловік був родом із села Хрещате, проживав у Полтаві. Юрію Анісімову було 37 років. Валентин Воробець – народився 2000 року, був старшим лейтенантом.

– народився 2000 року, був старшим лейтенантом. Іван Яровий – льотчик-штурман вертольота. Він теж народився 2000 року. Старший лейтенант був штурманом ланки.

– льотчик-штурман вертольота. Він теж народився 2000 року. Старший лейтенант був штурманом ланки. Євген Кисіль – це бортовий технік, який народився 1988 року.

– це бортовий технік, який народився 1988 року. Владислав Римар – командир ланки 1995 року народження.

– командир ланки 1995 року народження. Віктор Опанасюк – найстарший загиблий 1967 року народження. Він був полковником та командиром вертольота.

Загиблі українські військові / Фото Суспільне

Панахиду за полеглими захисниками розпочали 1 вересня близько 10:00 у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ, що в селі Горбанівка Щербанівської громади.

Чотири пілоти та два бортових техніки були з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Що відомо про трагедію у Донецькій області