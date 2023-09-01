Самый старший погибший был 1967 года рождения, а двое самых молодых – 2000 года. Среди погибших в результате авиакатастрофы возле Бахмута есть офицеры.

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Имена погибших военных в результате трагедии в Донецкой области

Юрий Анисимов – житель Полтавской области. Воин был старшим бортовым техником, имел звание капитана. Мужчина был родом из села Крещатое, проживал в Полтаве. Юрию Анисимову было 37 лет.

– житель Полтавской области. Воин был старшим бортовым техником, имел звание капитана. Мужчина был родом из села Крещатое, проживал в Полтаве. Юрию Анисимову было 37 лет. Валентин Воробец – родился в 2000 году, был старшим лейтенантом.

– родился в 2000 году, был старшим лейтенантом. Иван Яровой – летчик-штурман вертолета. Он тоже родился в 2000 году. Старший лейтенант был штурманом звена.

– летчик-штурман вертолета. Он тоже родился в 2000 году. Старший лейтенант был штурманом звена. Евгений Кисиль – это бортовой техник, который родился в 1988 году.

– это бортовой техник, который родился в 1988 году. Владислав Римар – командир звена 1995 года рождения.

– командир звена 1995 года рождения. Виктор Опанасюк – самый старший погибший 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.

Погибшие украинские военные / Фото Суспільне

Панихиду по павшим защитникам начали 1 сентября около 10:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, что в селе Горбановка Щербановской общины.

Четыре пилота и два бортовых техника были из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Что известно о трагедии в Донецкой области