Дмитрий проживал в Полтавской области. Его сердце остановилось 2 сентября из-за вражеских минометных обстрелов.
Важно Война забрала у родителей уже второго сына: на фронте погиб нацгвардеец из Одесщины
Что известно о погибшем бойце
Парень родился 30 октября 2003 года в городе Пирятин Полтавской области. В сентябре 2010-го поступил в Козельщинский лицей, а после его окончания – в Региональный центр профессионально-технического образования города Кременчуг.
27 февраля 2023 года Дмитрий пошел в ряды ВСУ. Он проходил обучение в центре "Десна", а затем его отправили в воинскую часть А4010 (5-я отдельная штурмовая бригада), где служил разведчиком 4-й группы специальной разведки разведывательного батальона.
У воина остались отец и старший брат, также воюющий за Украину.
Погибший защитник / фото Пирятинская община
Болезненные потери Украины на войне
- На фронте погиб военный из Одесской области Евгений Бончев. Его не стало во время выполнения боевой задачи. Евгений Бончев погиб 29 августа этого года. Он проходил службу в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.
- Также во время полномасштабной войны погиб сержант 131 отдельного разведывательного батальона. Андрей Орлов. Воин стал первым, кому Владимир Зеленский официально присвоил звание Героя Украины за деоккупацию Херсона от российских захватчиков.
- Кроме того, на фронте погиб 21-летний защитник Александр Наумов. Боец был командиром 2-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.