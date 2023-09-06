Прощание с героем состоится в четверг, 7 сентября, в 11.00. Всех неравнодушных приглашают приобщиться к памяти бойца.
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Погиб 21-летний командир батареи САУ
Вблизи населенного пункта Малая Токмачка на Запорожском направлении 30 августа погиб 21-летний нетишинец Александр Наумов. Он был командиром 2 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона в/ч А4674.
Просим общину не быть безразличными и встретить нашего Героя в 10:30 возле "Хуторка". Траурный кортеж будет двигаться к "Хуторку", далее – по улице Старонетишинская, по улице Снегири, к дому N18, где жил Воин,
– отметили в исполнительном комитете.
Затем кортеж поедет по улице Снегири, по проспекту Независимости, по проспекту Героев Украины до площади перед зданием исполнительного комитета, где и состоится прощание общины с Александром Наумовым.
"Отдать честь Воину-Герою – обязанность каждого из нас", – подчеркнули в комитете.
7, 8 и 9 сентября на территории Нетишинского городского территориального общества объявили днями траура. Исполнительный комитет обратился с просьбой к руководителям учреждений, предприятий и организаций территориального общества приспустить государственные флаги на зданиях в эти траурные дни.
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