Евгений Бончев погиб 29 августа этого года. Он проходил службу в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.
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Что известно о погибшем воине
Евгений – уроженец села Надеждовка. После школы он окончил Измаильский государственный педагогический институт.
С начала полномасштабного вторжения Евгений присоединился к рядам ВСУ. Мужчина получил воинское звание младшего сержанта.
Погибший Евгений Бончев / фото из соцсетей
Евгений погиб в бою с оккупантами / фото из соцсетей
Отмечается, что это уже вторая потеря в семье Бончевых. В феврале семья похоронила младшего сына Игоря – он погиб на войне.
Евгений со своим братом, также погибшим на войне / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины на фронте
- Под Клищиевкой погиб боец из Харьковщины Александр Таран. У защитника остался маленький сын. Бойцу было всего 35 лет.
- В боях за Украину погиб Василий Симора – воин из Тернопольщины. Он был командиром разведотделения. Герою было 44 года. Он – родом из Кременецкой области.
- Напомним, что недавно российские захватчики в очередной раз атаковали Сумщину. В результате вражеского обстрела погиб капитан полиции Руслан Фараонов. У него остались 2 дочери.