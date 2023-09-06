Евгений Бончев погиб 29 августа этого года. Он проходил службу в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Важно Приехал, чтобы противостоять агрессии России: на войне в Украине погиб доброволец из Колумбии

Что известно о погибшем воине

Евгений – уроженец села Надеждовка. После школы он окончил Измаильский государственный педагогический институт.

С начала полномасштабного вторжения Евгений присоединился к рядам ВСУ. Мужчина получил воинское звание младшего сержанта.



Погибший Евгений Бончев / фото из соцсетей



Евгений погиб в бою с оккупантами / фото из соцсетей

Отмечается, что это уже вторая потеря в семье Бончевых. В феврале семья похоронила младшего сына Игоря – он погиб на войне.



Евгений со своим братом, также погибшим на войне / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Болезненные потери Украины на фронте