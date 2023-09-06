Євген Бончев загинув 29 серпня цього року. Він проходив службу в 11 бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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Що відомо про загиблого воїна

Євген – уродженець села Надеждівка. Після школи він закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут.

З початку повномасштабного вторгнення Євген приєднався до лав ЗСУ. Чоловік отримав військове звання молодшого сержанта.



Загинув Євген Бончев / фото із соцмереж



Євген загинув у бою з окупантами / фото із соцмереж

Зазначається, що це вже друга втрата у родині Бончевих. У лютому сім'я поховала молодшого сина Ігоря – він також загинув на війні.



Євген зі своїм братом, який також загинув на війні / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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