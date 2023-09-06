Євген Бончев загинув 29 серпня цього року. Він проходив службу в 11 бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.
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Що відомо про загиблого воїна
Євген – уродженець села Надеждівка. Після школи він закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут.
З початку повномасштабного вторгнення Євген приєднався до лав ЗСУ. Чоловік отримав військове звання молодшого сержанта.
Загинув Євген Бончев / фото із соцмереж
Євген загинув у бою з окупантами / фото із соцмереж
Зазначається, що це вже друга втрата у родині Бончевих. У лютому сім'я поховала молодшого сина Ігоря – він також загинув на війні.
Євген зі своїм братом, який також загинув на війні / фото із соцмереж
Болючі втрати України на фронті
- Під Кліщіївкою поліг боєць з Харківщини Олександр Таран. У захисника залишився маленький син. Бійцеві було всього 35 років.
- У боях за Україну загинув Василь Сімора – воїн з Тернопільщини. Він був командиром розвідвідділення. Героєві було 44 роки. Він – родом з Кременеччини.
- Нагадаємо, що нещодавно російські загарбники вкотре атакували Сумщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинув капітан поліції Руслан Фараонов. У нього лишилися 2 доньки.