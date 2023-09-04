Героєві було 44 роки. Він – родом з Кременеччини. Деталей, коли та де відбудеться прощання з героєм, наразі не розкривають.
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Захисник України, житель села Весела Дунаївського старостинського округу, молодший сержант, командир розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення 1 батальйону спеціального призначення Василь Сімора трагічно загинув у Запорізькій області,
– мовиться у повідомленні.
Втрати України на фронті
- Олександр Таран – головний сержант 1 механізованого взводу – загинув під Кліщіївкою. Воїнові було 35 років. У героя залишився маленький син.
- Олександр Дмітрієв – герой з Волині – отримав поранення під час виконання бойового завдання поранення під у районі населеного пункту П'ятихатки у Запорізькій області. Воїна намагалися врятувати. Однак поранення виявилися несумісними з життям. Герой пішов з життя у лікарні, не приходячи до тями. Він не дожив до свого Дня народження лише тиждень. Вже 7 вересня воїну виповнилося б 24 роки.