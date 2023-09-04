Героєві було 44 роки. Він – родом з Кременеччини. Деталей, коли та де відбудеться прощання з героєм, наразі не розкривають.

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Захисник України, житель села Весела Дунаївського старостинського округу, молодший сержант, командир розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення 1 батальйону спеціального призначення Василь Сімора трагічно загинув у Запорізькій області,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героя.

Втрати України на фронті