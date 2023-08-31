Про втрату повідомляє Горохівська міська рада, що на Волині. Кулеметник Олександр Дмітрієв отримав поранення, його госпіталізували, але життя молодого захисника не вдалося врятувати.

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Був добрим, щирим та вірним рідному краю

Олександр Дмітрієв з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Його мобілізували на військову службу кулеметником до 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.

Під час виконання бойового завдання 28 серпня Герой отримав поранення під час обстрілу з ПТРК в районі населеного пункту П'ятихатки, що у Запорізькій області. Нажаль, не приходячи у свідомість, Олександр помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм.

Захисник тиждень не дожив до свого дня народження – 7 вересня йому мало виповнитися 24 роки. З рідних у Героя лишилися лише брати.

Веселий, життєрадісний Олександр легко йшов на контакт з людьми, був дуже комунікабельним, любив спілкуватися,

– згадують про Героя у громаді.

У Горохівській громаді біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність 30 серпня зустріли Олександра Дмітрієва. Чин похорону буде відбуватися 31 серпня б 11:00 від рідного дому полеглого у селі Вільхівка. Як повідомили у міськраді, відспівають Олександра у храмі Покрови Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі. У громаді також оголосили триденну жалобу.



Загиблий Герой Олександр Дмітрієв / Фото Горохівська міська рада

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