Про втрату повідомляє Горохівська міська рада, що на Волині. Кулеметник Олександр Дмітрієв отримав поранення, його госпіталізували, але життя молодого захисника не вдалося врятувати.
Важливо Дякуємо за життя й майбутнє: як у День пам'яті у містах України вшановували полеглих захисників
Був добрим, щирим та вірним рідному краю
Олександр Дмітрієв з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Його мобілізували на військову службу кулеметником до 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.
Під час виконання бойового завдання 28 серпня Герой отримав поранення під час обстрілу з ПТРК в районі населеного пункту П'ятихатки, що у Запорізькій області. Нажаль, не приходячи у свідомість, Олександр помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм.
Захисник тиждень не дожив до свого дня народження – 7 вересня йому мало виповнитися 24 роки. З рідних у Героя лишилися лише брати.
Веселий, життєрадісний Олександр легко йшов на контакт з людьми, був дуже комунікабельним, любив спілкуватися,
– згадують про Героя у громаді.
У Горохівській громаді біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність 30 серпня зустріли Олександра Дмітрієва. Чин похорону буде відбуватися 31 серпня б 11:00 від рідного дому полеглого у селі Вільхівка. Як повідомили у міськраді, відспівають Олександра у храмі Покрови Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі. У громаді також оголосили триденну жалобу.
Загиблий Герой Олександр Дмітрієв / Фото Горохівська міська рада
Болісні втрати України у війні
- На фронті загинула українська веслувальниця Алла Ковєрєне. Під час виконання бойового завдання під Куп'янськом 10 серпня вона потрапила під ворожий обстріл. На жаль, Алла Ковєрєне загинула на місці від влучання російського снаряда.
- У боях на передовій загинув 21-річний Савелій Федан. Хлопець став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Також він був відомим завдяки участі у шоу "Х-Фактор".
- Під час виконання бойового завдання на війні трагічно загинув депутат Київської міської ради Сергій Ільницький, з позивним "Сокіл". Герой був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша. Крім того, він також був командиром загону "Південь" УДА у складі 28 окремої механізованої бригади. Він брав участь у деокупації українських територій в Донецькій області на Бахмутському напрямку.