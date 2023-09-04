Герою было 44 года. Он – родом из Кременеччины. Детали, когда и где состоится прощание с героем, пока не раскрывают.
Обратите внимание В Полтаве похоронили пилотов, разбившихся на вертолетах Ми-8: фото по прощанию
Защитник Украины, житель села Веселая Дунаевского старостинского округа, младший сержант, командир разведывательного отделения взвода разведки специального назначения 1 батальона специального назначения Василий Симора трагически погиб в Запорожской области,
– говорится в сообщении.
Потери Украины на фронте
- Александр Таран – главный сержант 1 механизированного взвода – погиб под Клищиевкой. Воину было 35 лет. У героя остался маленький сын.
- Александр Дмитриев – герой из Волыни – получил ранения при выполнении боевого задания ранения в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Воина пытались спасти. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Герой ушел из жизни в больнице, не приходя в сознание. Он не дожил до своего Дня рождения только неделю. Уже 7 сентября воину исполнилось бы 24 года.