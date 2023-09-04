Герою было 44 года. Он – родом из Кременеччины. Детали, когда и где состоится прощание с героем, пока не раскрывают.

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Защитник Украины, житель села Веселая Дунаевского старостинского округа, младший сержант, командир разведывательного отделения взвода разведки специального назначения 1 батальона специального назначения Василий Симора трагически погиб в Запорожской области,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным героя.

Потери Украины на фронте