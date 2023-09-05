Сам он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований у себя на родине. Воевать в Украину он приехал из-за неприятия российской агрессии против нашего государства.

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Что известно о добровольце, погибшем в Украине

Авторы материала отметили, что колумбийский военный приехал в Украину в декабре 2022 года, чтобы пополнить ряды вооруженных формирований, которые помогают нашему государству в противостоянии России. Это он сделал, несмотря на просьбу своей семьи.



Военный из Колумбии погиб в Украине / Фото El Tiempo

После того как он прибыл в Украину, доброволец предупредил своих граждан хорошо подумать, прежде чем ехать сюда. Ведь Россия всячески пытается уничтожить украинское государство.

Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому, что если вы приедете, нужно психологически быть подготовлены к тому, с чем вам придется столкнуться,

– говорил он.

Колумбиец также отмечал, что на него произвели впечатление разрушения, вызванные государством-агрессором против украинского народа. В частности, он был поражен состоянием деревьев, которые росли рядом с их позициями и постоянно попадали в них осколки российских ракет или гранат.



Военный из Колумбии был поражен последствиями агрессии России против Украины / Фото El Tiempo

Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей добровольца, чтобы объяснить, как они должны действовать в ситуации после гибели воина. Дипломаты отметили, что процесс может занять до трех месяцев, и они смогут только доставить прах.

Журналисты также отметили, что у военного остались жена и сын Вили. С ними он в 2022 году пытался эмигрировать в Соединенные Штаты, но их депортировали оттуда.

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