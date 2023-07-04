После ранений Полковниковас проходил лечение. К сожалению, его сердце остановилось в киевской больнице.

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Что известно о погибшем военном

Валериус Полковниковас в составе одного из подразделений участвовал в обороне Бахмута. К сожалению, он скончался в киевской больнице от полученных ранений.

Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость... Герои, гении и все великие люди, когда получают толчок, делают большие дела, но платят за это огромную цену... Валерий пожертвовал самое дорогое, что у него было – жизнь,

– написал друг воина.



Погибший воин Валериус Полковниковас / фото из соцсетей

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким защитника. Вечная память и слава Герою!

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