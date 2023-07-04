После ранений Полковниковас проходил лечение. К сожалению, его сердце остановилось в киевской больнице.
Важно Без папы остались две дочери: на Донбассе погиб снайпер из Хмельнитчины
Что известно о погибшем военном
Валериус Полковниковас в составе одного из подразделений участвовал в обороне Бахмута. К сожалению, он скончался в киевской больнице от полученных ранений.
Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость... Герои, гении и все великие люди, когда получают толчок, делают большие дела, но платят за это огромную цену... Валерий пожертвовал самое дорогое, что у него было – жизнь,
– написал друг воина.
Погибший воин Валериус Полковниковас / фото из соцсетей
Потери Украины на войне
- 36-летний Владимир Ткаченко погиб на фронте в Луганской области. Без папы остались две маленькие дочки.
- В Хмельницкой области простились с погибшим пограничником Виктором Трайничем. Ему навсегда осталось 20 лет. Виктор погиб 26 июня во время боевой задачи в Донецкой области. Дома его встретили "живым коридором" и похоронили с военными почестями.
- Также в войне России с Украиной погиб разведчик Павел Калениченко. В 2014 году он был участником Революции Достоинства и чудом выжил на Майдане.
- Кроме того, на фронте погиб украинский военный 93-й отдельной механизированной бригады Юрий Саманюк с позывным "Тринадцатый". Он был разведчиком.