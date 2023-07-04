Після поранень Полковніковас проходив лікування. На жаль, його серце зупинилось у київській лікарні.
Важливо Без тата залишилися дві донечки: на Донбасі загинув снайпер з Хмельниччини
Що відомо про загиблого військового
Валеріюс Полковніковас у складі одного з підрозділів брав участь в обороні Бахмута. На жаль, він помер у київській лікарні від отриманих поранень.
Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість... Герої, генії та всі великі люди, коли отримують поштовх, роблять великі справи, але платять за це величезну ціну... Валерій пожертвував найдорожче, що в нього було – життя,
– написав друг воїна.
Загиблий воїн Валеріюс Полковніковас / фото із соцмереж
Втрати України на війні
- 36-річний Володимир Ткаченко загинув на фронті в Луганській області. Без тата залишились дві маленьких донечки.
- На Хмельниччині попрощалися із загиблим прикордонником Віктором Трайничом. Йому назавжди залишилось 20 років. Віктор загинув 26 червня під час бойового завдання в Донецькій області. Вдома його зустріли "живим коридором" і поховали з військовими почестями.
- Також у війні Росії з Україною загинув розвідник Павло Каленіченко. У 2014 році він був учасником Революції Гідності та дивом вижив на Майдані.
- Окрім цього, на фронті загинув український військовий 93-ї окремої механізованої бригади Юрій Саманюк з позивним "Тринадцятий". Він був розвідником.