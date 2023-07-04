Після поранень Полковніковас проходив лікування. На жаль, його серце зупинилось у київській лікарні.

Важливо Без тата залишилися дві донечки: на Донбасі загинув снайпер з Хмельниччини

Що відомо про загиблого військового

Валеріюс Полковніковас у складі одного з підрозділів брав участь в обороні Бахмута. На жаль, він помер у київській лікарні від отриманих поранень.

Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість... Герої, генії та всі великі люди, коли отримують поштовх, роблять великі справи, але платять за це величезну ціну... Валерій пожертвував найдорожче, що в нього було – життя,

– написав друг воїна.



Загиблий воїн Валеріюс Полковніковас / фото із соцмереж

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

Втрати України на війні