Віктор загинув 26 червня під час бойового завдання в Донецькій області. Вдома його зустріли "живим коридором" і поховали з військовими почестями.

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Що відомо про загиблого воїна

Після закінчення школи Віктор вступив до Національної академії державної прикордонної служби. З початку повномасштабного вторгнення він став на захист України.

Віктор став заступником начальника другої прикордонної застави 2-го відділу ДПСУ. І згодом у такому юному віці був лейтенантом.

Захисник загинув 26 червня 2023 року в районі Богданівки, що на Донеччині. Його серце зупинилось під час виконання бойового завдання.

З Віктором попрощалися у його рідному селищі Меджибіж. Героя поховали на місцевому кладовищі в Требухівцях.

Прощання із загиблим Героєм: дивіться відео

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять і слава Герою!

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