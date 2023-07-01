Обоє воїнів загинули на Сході України. Водночас Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі були також ветеранами російсько-грузинської війни 2008 року.

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Грузинських добровольців поховають на батьківщині

Тіла Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі привезли до Грузії уночі 1 липня. Квіжінадзе загинув минулого тижня у бою на Луганщині. Одішвілі в боях за Бахмут зазнав важкого поранення голови уламком ворожого снаряда. Медики намагалися врятувати життя воїна, однак не змогли.



Тіла добровольців привезли на батьківщину / Фото NewsGeorgia

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак висловив свої співчуття і наголосив, що на війні з окупантами ми втрачаємо героїв, серед яких й іноземні добровольці, які разом з українцями воюють проти російського зла.

Війна, на жаль – це втрати. Ми втрачаємо наших героїв, а також добровольців, які воюють за Україну проти російського зла. Такими були ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі, які билися в лавах Сил оборони. Одішвілі загинув під Бахмутом, а Квіжінадзе – на Луганщині. Літак з тілами загиблих прибув до Грузії, де героїв поховають. Мої співчуття. Ми переможемо,

– написав Єрмак.

Дата та місце прощання з Героями поки що невідома. Варто відзначити, що за час повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 50 добровольців із Грузії, які воювали проти Росії.

Редакція 24 Каналу висловлює свої найщиріші співчуття рідним та близьким полеглих Героїв!

На війні загинув Артем Суховій

На Сході обірвалося життя Артема Суховія – українського патріота з Черкас, який після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, аби захищати Україну. Воїну було 22 роки.

Артем був бойовим медиком в 3-ї ОШБр і врятував не одне життя за що напередодні загибелі був відзначений нагородою.

У Героя залишилась дружина та маленький син.