Воїну Леоніду Краснову назавжди 35 років. Герой загинув на Сході України.
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Мессі зупиняв ворожі колони, знищив десятки одиниць техніки
Леонід Краснов був одним із перших воїнів-розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник відповідний батальйон. Саме його ви могли бачити на заставках деяких відео підрозділу, зазначили в 45 ОМБр.
Мессі володів усіма вогневими засобами – від автомата до Javelin. Воїн брав участь в обороні низки населених пунктів Луганської та Донецької областей, де і загинув.
Тільки в його розрахунку (міномет та Javelin) близько 20 одиниць знищених БМП та танків противника, зупинені ворожі колони, знешкоджена жива сила,
– розповіли в 45 бригаді.
Додали, що Леонід Краснов був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест", відзнакою Головнокомандувача ЗСУ, орденом "За мужність" III ступеня та іншими нагородами.
Шана і повага батькам, які виховали гідного сина своєї країни. Пам'ятаємо про кожного. Помстимось,
– наголосили в 45 ОМБр.
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Леонід Краснов загинув за Україну / Фото 45 ОМБр
Під Бахмутом загинув захисник з Львівщини
- 16 червня стало відомо, що у боях за Україну на Бахмутському напрямку поблизу Роздолівки загинув Юрій Сікиринський.
- Воїн був командиром відділення зв'язку, старшим сержантом 125-ої бригади ТрО ЗСУ.
- Юрій Сікиринський – адвокат з Львівської області. Він брав участь у двох революцій.
- Від початку російського вторгнення з 2014 року волонтерив, а у 2022-му став на захист Батьківщини. У Героя залишилося 5 дітей.