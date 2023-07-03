Воїну Леоніду Краснову назавжди 35 років. Герой загинув на Сході України.

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Мессі зупиняв ворожі колони, знищив десятки одиниць техніки

Леонід Краснов був одним із перших воїнів-розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник відповідний батальйон. Саме його ви могли бачити на заставках деяких відео підрозділу, зазначили в 45 ОМБр.

Мессі володів усіма вогневими засобами – від автомата до Javelin. Воїн брав участь в обороні низки населених пунктів Луганської та Донецької областей, де і загинув.

Тільки в його розрахунку (міномет та Javelin) близько 20 одиниць знищених БМП та танків противника, зупинені ворожі колони, знешкоджена жива сила,

– розповіли в 45 бригаді.

Додали, що Леонід Краснов був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест", відзнакою Головнокомандувача ЗСУ, орденом "За мужність" III ступеня та іншими нагородами.

Шана і повага батькам, які виховали гідного сина своєї країни. Пам'ятаємо про кожного. Помстимось,

– наголосили в 45 ОМБр.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять і слава Герою!

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Леонід Краснов загинув за Україну / Фото 45 ОМБр

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