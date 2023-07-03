Воину Леониду Краснову навсегда 35 лет. Герой погиб на Востоке Украины.

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Месси останавливал вражеские колонны, уничтожил десятки единиц техники

Леонид Краснов был одним из первых воинов-разведчиков боевой группы К-2, из которой позже возник соответствующий батальон. Именно его вы могли видеть на заставках некоторых видео подразделений, отметили в 45 ОМБр.

Месси владел всеми огневыми средствами – от автомата до Javelin. Воин участвовал в обороне ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, где и погиб.

Только в его расчете (миномет и Javelin) около 20 единиц уничтоженных БМП и танков противника, остановлены вражеские колонны, обезврежена живая сила,

– рассказали в 45 бригаде.

Добавили, что Леонид Краснов был награжден нагрудным знаком "Золотой крест", наградой Главнокомандующего ВСУ, орденом "За мужество" III степени и другими наградами.

Почет и уважение родителям, воспитавшим достойного сына своей страны. Помним о каждом. Отомстим,

– подчеркнули в 45 ОМБр.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память и слава Герою!

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Леонид Краснов погиб за Украину / Фото 45 ОМБр

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