Воину Леониду Краснову навсегда 35 лет. Герой погиб на Востоке Украины.
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Месси останавливал вражеские колонны, уничтожил десятки единиц техники
Леонид Краснов был одним из первых воинов-разведчиков боевой группы К-2, из которой позже возник соответствующий батальон. Именно его вы могли видеть на заставках некоторых видео подразделений, отметили в 45 ОМБр.
Месси владел всеми огневыми средствами – от автомата до Javelin. Воин участвовал в обороне ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, где и погиб.
Только в его расчете (миномет и Javelin) около 20 единиц уничтоженных БМП и танков противника, остановлены вражеские колонны, обезврежена живая сила,
– рассказали в 45 бригаде.
Добавили, что Леонид Краснов был награжден нагрудным знаком "Золотой крест", наградой Главнокомандующего ВСУ, орденом "За мужество" III степени и другими наградами.
Почет и уважение родителям, воспитавшим достойного сына своей страны. Помним о каждом. Отомстим,
– подчеркнули в 45 ОМБр.
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Леонид Краснов погиб за Украину / Фото 45 ОМБр
Под Бахмутом погиб защитник из Львовской области
- 16 июня стало известно, что в боях за Украину на Бахмутском направлении вблизи Роздоловки погиб Юрий Сикиринский.
- Воин был командиром отделения связи, старшим сержантом 125-й бригады ТрО ВСУ.
- Юрий Сикиринский – адвокат из Львовской области. Он участвовал в двух революциях.
- С начала российского вторжения с 2014 года волонтерил, а в 2022 году стал на защиту Родины. У Героя осталось 5 детей.