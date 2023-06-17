У п'ятницю, 16 червня, стало відомо, що у боях на Бахмутському напрямку, а саме – поблизу Роздолівки, загинув Юрій Сікиринський. Захисник був командиром відділення зв'язку, старшим сержантом 125-ої бригади ТрО Збройних Сил.

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Чим запам'ятався Юрій Сікиринський

Відомо, що майбутній герой народився 3 лютого 1971 року, був успішним адвокатом, а також неймовірним сім'янином: батьком сина Лева, доньок Марти, Ольги, Ярини, Соломії та чоловіком дружини Соломії.

Він був справжнім патріотом, активним учасником двох Майданів. З 2014 року – волонтерив для війська. З моменту повномасштабного вторгнення вступив до лав Сил національної оборони. Боляче, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою,

– констатували в пресслужбі Солонківської громади.

Окрім того, у групі Радів адвокатів Львівщини повідомили сумну звістку про загибель Юрія: "Рідні, друзі, колеги та клієнти пам'ятатимуть Юрія Олексійовича як чуйну людину, люблячого та дбайливого чоловіка, багатодітного батька, талановитого та відповідального адвоката. Він працював в АО "Домінанта", АБ "Юрія Сікиринського", – йдеться у джерелі.



Загиблий адвокат-військовий Юрій Сікиринський / Фото зі соцмереж



Сікиринський загинув на Бахмутському напрямку / Світлина з мережі

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