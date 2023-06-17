У п'ятницю, 16 червня, стало відомо, що у боях на Бахмутському напрямку, а саме – поблизу Роздолівки, загинув Юрій Сікиринський. Захисник був командиром відділення зв'язку, старшим сержантом 125-ої бригади ТрО Збройних Сил.
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Чим запам'ятався Юрій Сікиринський
Відомо, що майбутній герой народився 3 лютого 1971 року, був успішним адвокатом, а також неймовірним сім'янином: батьком сина Лева, доньок Марти, Ольги, Ярини, Соломії та чоловіком дружини Соломії.
Він був справжнім патріотом, активним учасником двох Майданів. З 2014 року – волонтерив для війська. З моменту повномасштабного вторгнення вступив до лав Сил національної оборони. Боляче, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою,
– констатували в пресслужбі Солонківської громади.
Окрім того, у групі Радів адвокатів Львівщини повідомили сумну звістку про загибель Юрія: "Рідні, друзі, колеги та клієнти пам'ятатимуть Юрія Олексійовича як чуйну людину, люблячого та дбайливого чоловіка, багатодітного батька, талановитого та відповідального адвоката. Він працював в АО "Домінанта", АБ "Юрія Сікиринського", – йдеться у джерелі.
Загиблий адвокат-військовий Юрій Сікиринський / Фото зі соцмереж
Сікиринський загинув на Бахмутському напрямку / Світлина з мережі
Україна втрачає найкращих
- У березні цього року у боях за Бахмут також відійшов у вічність Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло. Мати захисника цими днями дала інтерв'ю, у якому пригадала свій стан у день смерті сина. За її словами, тоді вона не могла собі знайти місця та щось передчувала.
- Також 24 Канал не так давно писав про загиблого історика Івана Макара, що працював вчителем на Львівщині. Його любили учні, але він любив їх ще більше, тому й пішов захищати Україну від окупантів.
- Окрім того, стало відомо, що на Сході загинув доброволець з Фінляндії. Він прибув боронити нашу державу від загарбників ще у перші тижні широкомасштабної війни.