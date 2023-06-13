Смерть добровольца подтвердила Тина Сойни из группы боевых медиков Nordic. Кстати, по данным СМИ, это первый финн, погибший на войне в Украине.

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Что известно о погибшем добровольце

Мужчине еще не было 30 лет. Он был добровольцем, волонтером и участвовал в деятельности военно-медицинской группы.

По данным СМИ, погиб на Востоке в выходные. С военно-медицинской бригадой мужчина находился, в частности, в Бахмуте во время самых ожесточенных боев весной и зимой. Тогда погиб один американский член группы.

По словам Сойни, он был одним из финских бойцов, дольше всего находившихся в Украине. Прибыл в наше государство вскоре после полномасштабного вторжения России. Семья погибшего отказалась от публичных комментариев.

Кстати говоря, издание отмечает, что это первый финн, погибший на войне в Украине. По состоянию на осень 2022 в нашем государстве, по данным HS, воевало около 50 финских добровольцев. Более точные цифры не сообщаются из соображений безопасности.

На войне погиб доброволец из Франции

В начале апреля стало известно, что на войне в Украине погиб доброволец из Франции. Заметим, что личные данные воина не сообщали. Только известно, что он воевал в составе Интернационального легиона.