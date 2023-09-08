Євген Савельєв помер 7 вересня. Прощання з військовим відбудеться 8 вересня у храмі Святого Духа у Києві. Його поховають на Байковому кладовищі.

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Що відомо про загиблого бійця

Як розповіла волонтерка Анна Демиденко, Євген на початку повномасштабного вторгнення разом з усією своєю родиною приєднався до організації "Жіночий Ветеранський Рух".

Безмежно добрий, відповідальний та хоробрий чоловік. Він з усією прекрасною дружньою родиною з початку повномасштабного вторгнення приєднався до штабу "Жіночого Ветеранського Руху" та безперервно допомагав, возив, грузив, підтримував та ніколи не боявся їздити у найнебезпечніші місця. Як і не побоявся піти на війну, щоб захищати і свою родину, і всіх нас,

– зазначила волонтерка.

Відомо, що у загиблого воїна залишилась дружина Вікторія та двоє дітей.

Євген помер від важкого поранення на фронті / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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