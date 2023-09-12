В ряды ВСУ мужчина стал в начале июня этим летом. Герой родом из села Юрьевка Запорожской области. Погиб 32-летний Игорь Тригуб во время выполнения боевого задания.

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Свою жену и дочь после оккупации муж вывез в Запорожье.

У него было много планов и мечтаний на будущее. Обожал свою маленькую дочь, с которой часто приходил в наш офис в Запорожье. 6 сентября 2023 года Игорь Тригуб героически погиб от российского снаряда во время боя,

– рассказал председатель Софиевской сельской военной администрации Станислав Захаревич.

Отмечают, что жизнь украинского военнослужащего оборвалась на Бердянском направлении (Запорожская область).

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

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