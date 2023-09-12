В ряды ВСУ мужчина стал в начале июня этим летом. Герой родом из села Юрьевка Запорожской области. Погиб 32-летний Игорь Тригуб во время выполнения боевого задания.
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Свою жену и дочь после оккупации муж вывез в Запорожье.
У него было много планов и мечтаний на будущее. Обожал свою маленькую дочь, с которой часто приходил в наш офис в Запорожье. 6 сентября 2023 года Игорь Тригуб героически погиб от российского снаряда во время боя,
– рассказал председатель Софиевской сельской военной администрации Станислав Захаревич.
Отмечают, что жизнь украинского военнослужащего оборвалась на Бердянском направлении (Запорожская область).
Украина оплакивает каждого героя
- Украинцев тронуло фото из Ровно, на нем маленький мальчик сидит у стелы со фотографией 19-летнего героя –Егора Мухи с позывным "Грин". Погибший – родной брат мальчишки.
- 19-летний защитник был бойцом легендарного батальона "Волки Да Винчи", отдал свою жизнь в боях под Бахмутом.
- Под Бахмутом также погиб украинский защитник Игорь Бабко. Ему было 25.
- Кроме того, в боях за Украину погиб сержант 131 отдельного разведывательного батальона. Андрей Орлов. Он был первым воином, кому президент присвоил звание Героя Украины за деоккупацию Херсона.