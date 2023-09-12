Журналистка Радио Свобода рассказала о мечте Ярославы Журавель в социальных сетях, на что Главнокомандующий ВСУ ответил: "сделаем" и отправил ей флаг со своей подписью.

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Ярославу Журавельу передали флаг от Залужного

Через несколько дней после того, как Главнокомандующий пообещал осуществить мечту девушки, дедушка Ярославы сообщил, что флаг с подписью Залужного пришел ему на почту.

12 сентября Герой Украины и начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, где учится Ярослава, передал ей флаг в руки.

Ярослава получила флаг с подписью Залужного: смотрите видео

Отметим, что Ярослава Ярославовна Журавель хочет быть как папа – разведчицей. В 2021-м Ярослава поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Кроме обучения, девушка вместе с дедушкой занимается волонтерством, а летом ездила к бойцам на передовую.

Ее дедушка отметил, что настроение у нее недетское – "это месть". С ее 15 лет – 10 лет войны.

Ярослав Журавель

Разведчик 137-го отдельного батальона морской пехоты, погибшего в июле 2020 года в Донецкой области при попытке эвакуации тела павшего офицера – командира разведывательного взвода Дмитрия Красногрудя, взорвавшегося на мине. Оккупанты обстреляли разведгруппу, несмотря на объявленный "режим тишины". Раненый Ярослав остался на поле боя без помощи, его не могли эвакуировать. 21 июля россияне передали тело сержанта на подконтрольную Украине территорию.