Впоследствии Снайдер опубликовал трогательную фотографию. На ней он изображен вместе с Залужным.
Обратите внимание Харлан похвасталась фото с Залужным: изображение, заряженное на победу Украины
Сила с нами и счастье тоже,
– подписал фото Снайдер.
Снайдер с Залужным / Фото с твиттера Тимоти Снайдера
Фотография очень понравилась украинцам и собрала немало лайков.
Снайдер активно поддерживает Украину
С самого начала полномасштабного вторжения России историк Снайдер активно поддерживает Украину и словом, и делом.
Он не раз посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. В 2022 году Снайдер стал послом UNITED24. Историк присоединился к сбору денег на систему противодействия вражеским дронам, атакующим украинскую гражданскую инфраструктуру. Тогда Зеленский также поблагодарил Снайдера за его работу как историка. В частности, украинский лидер подчеркнул, что в своих работах Снайдер объясняет правдивую историю Украины.
В 2023 году Снайдер также посетил Львов. Там он встретился с мэром города Андреем Садовым. Во время визита Снайдер посадил дерево в центре Львова.