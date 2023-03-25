Он также встретился со студентами Украинского католического университета. Глава города Андрей Садовый выразил надежду, что после победы Украины в войне профессор прочтет во Львове свою лекцию о свободе.
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Американский историк посадил дерево
Во время визита Снайдер посадил дерево в центре Львова.
Он предупреждал об опасности для мира, которую несет Россия еще задолго до начала войны в 2014 году. Тимоти уверен, что российская империя должна проиграть свою последнюю войну, потому что мир возможен только после победы Украины,
– отметил Садовый.
Профессор посетил Львов / Фото по фейсбуку Андрея Садового
Украинский воин читал книгу Снайдера в окопе
- Недавно сеть захватила фото, на котором украинский военнослужащий в окопе читает книгу историка Тимоти Снайдера. Название издания – "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка".
- "Высшая честь для автора – читатель", – подписал фото Снайдер.
- Следует отметить, что эта книга считается одной из самых важных для украинского читателя. Она раскрывает правду об истории, свидетелями и участниками которой мы являемся. Эта книга о событиях, политических фигурах и глобальных идеях.
- В этом издании историк также анализирует трансформации в России, Украине, Европе и США с 2011 по 2016 год. В частности, пишет о протестах в Москве, Революции Достоинства в Украине, аннексии Крыма и вторжении России на Донбасс.
- Затем Снайдер встретился с украинским десантником, который в окопе читал его книгу.