Он также встретился со студентами Украинского католического университета. Глава города Андрей Садовый выразил надежду, что после победы Украины в войне профессор прочтет во Львове свою лекцию о свободе.

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Американский историк посадил дерево

Во время визита Снайдер посадил дерево в центре Львова.

Он предупреждал об опасности для мира, которую несет Россия еще задолго до начала войны в 2014 году. Тимоти уверен, что российская империя должна проиграть свою последнюю войну, потому что мир возможен только после победы Украины,

– отметил Садовый.

Профессор посетил Львов / Фото по фейсбуку Андрея Садового

Справочно. Тимоти Дэвид Снайдер – американский историк и писатель. Профессор Йельского университета. Специалист по истории Восточной Европы и, в частности, истории Украины, Польши, России. Занимается в основном историей XX века. Исследователь национализма, тоталитаризма и холокоста. Настоящий член НТШ-Америка. Владеет украинским языком, который выучил за один год.

Украинский воин читал книгу Снайдера в окопе