Снайдер також зустрівся зі студентами Українського католицького університету. Очільник міста Андрій Садовий висловив сподівання, що після перемоги України у війні професор прочитає у Львові свою лекцію про свободу.
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Американський історик посадив дерево
Під час візиту Снайдер посадив дерево у центрі Львова.
Він попереджав про небезпеку для світу, яку несе Росія, ще задовго до початку війни у 2014 році. Тімоті впевнений, що російська імперія має програти свою останню війну, бо мир можливий тільки після перемоги України,
– зазначив Садовий.
Професор відвідав Львів / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Український воїн читав книгу Снайдера в окопі
- Нещодавно мережу захопило фото, на якому український військовослужбовець в окопі читає книгу історика Тімоті Снайдера. Назва видання – "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка".
- "Найвища честь для автора – читач", – підписав фото Снайдер.
- Варто зазначити, що ця книга вважається однією із найважливіших для українського читача. Вона розкриває правду про історію, свідками й учасниками якої ми є. Ця книга про події, політичні фігури та глобальні ідеї.
- У цьому виданні історик також аналізує трансформації в Росії, Україні, Європі та США від 2011 до 2016 року. Зокрема, пише про протести у Москві, Революцію Гідності в Україні, анексія Криму та вторгнення Росії на Донбас.
- Згодом Снайдер зустрівся з українським десантником, який в окопі читав його книгу.