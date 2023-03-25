Снайдер також зустрівся зі студентами Українського католицького університету. Очільник міста Андрій Садовий висловив сподівання, що після перемоги України у війні професор прочитає у Львові свою лекцію про свободу.

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Американський історик посадив дерево

Під час візиту Снайдер посадив дерево у центрі Львова.

Він попереджав про небезпеку для світу, яку несе Росія, ще задовго до початку війни у 2014 році. Тімоті впевнений, що російська імперія має програти свою останню війну, бо мир можливий тільки після перемоги України,

– зазначив Садовий.

Професор відвідав Львів / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Довідково. Тімоті Девід Снайдер – американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії. Займається переважно історією XX століття. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та голокосту. Дійсний член НТШ-Америка. Володіє українською мовою, яку вивчив за один рік.

Український воїн читав книгу Снайдера в окопі