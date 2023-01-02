Наши Герои не только защищают дипломы, будучи на передовой. Они тоже читают книги в окопах.
Читайте Семиклассник рассказал, как смог стать одним из победителей радиодиктанта – 2022
Украинский воин читает книгу в окопе
Так, сеть захватила фото, на которой украинский военнослужащий в окопе читает книгу историка Тимоти Снайдера. Название издания – "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка".
Таким образом наши Герои еще раз доказывают, что "Те, кто читает книги, всегда побеждает тех, кто смотрит телевизор".
К теме Обучение во время войны и блекаута, замена ВНО и мировые победы: итоги в образовании 2022
Что это за книга
"Путь к несвободе" – одна из самых важных для украинского читателя книг Тимоти Снайдера. Она раскрывает правду об истории, свидетелями и участниками которой мы являемся. Эта книга о событиях, политических фигурах и глобальных идеях.
В этом издании историк также анализирует трансформации в России, Украине, Европе и США с 2011 по 2016 год. В частности, пишет о протестах в Москве, Революции Достоинства в Украине, аннексии Крыма и вторжении России на Донбасс.
Не обходит вниманием и кризис беженцев, Брекзит и победу Трампа на президентских выборах в США.
Кто такой Тимоти Снайдер
Тимоти Снайдер – американский историк, писатель, публичный интеллектуал.
Профессор Йельского университета; специалист по истории Восточной Европы ХХ века, в частности, историй Украины, Польши, России.
Исследователь национализма, тоталитаризма и Холокоста.
Источник: nashformat.ua