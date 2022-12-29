Победитель сам из Кировоградской области. Учительница украинского языка Гайворонского лицея №1 Людмила Воробей рассказала, как учится Роман.

Важно Ошибки допустили все: объявили имена победителей радиодиктанта – 2022

Как Роман Гладик готовился к написанию радиодиктанта

Школьник с первого класса учится отлично, уточнила учительница. Радиодиктант писал впервые. Из-за войны, к слову, дети в этом учебном заведении учатся онлайн.

Текст дети писали дома. Роман говорил, что Ада Роговцева немного спешила, поэтому он переписал свой диктант из черновика и вечером 9 ноября отправил его на проверку,

– рассказала учительница.

Также она уточнила, что парень не хотел о своем результате рассказывать учителям. Теперь же все им гордятся. Об ученике отзываются как о спокойном, ответственном и дисциплинированном. В школе его поздравили с достижением.

Роман говорит, что к написанию радиодиктанта не готовился. Более того, признается, результат для него неожидан.

Украинский язык – один из самых любимых предметов в школе. На радио сказали, что победители получат подарки – диплом и книгу. Я обязан такому высокому результату своим учителям,

– добавляет Роман.

Но убеждает, что писать радиодиктант отныне планирует ежегодно.

Читайте В Украине провели радиодиктант-2022: видео и правильный текст

Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022