Автором стала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала текст актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.

Читайте Уничтожили оккупанты: ведущий радиодиктанта не сдержал слез после щемящего текста о доме

Как писали радиодиктанты украинцы

В этом году украинцы писали радиодиктант национального единства в условиях широкомасштабной войны: военные – на фронте, жители попавших под российские обстрелы городов – в укрытиях, беженцы – за рубежом.

Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.

"Слова обладают большой силой"