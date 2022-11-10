Авторкою стала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала текст акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Як писали радіодиктант – 2022 українці, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Як писали радіодиктант українці
Цього року українці писали радіодиктант національної єдності в умовах широкомасштабної війни: військові – на фронті, жителі міст, які потрапили під російські обстріли, – в укриттях, біженці – за кордоном.
Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писали цей диктант, не стримували сліз.
"Слова мають велику силу"
Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує безкінечну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
Слова таки мають велику силу. Дивилася, як люди в різних куточках України, в катакомбах, аудиторіях, бібліотеках, а також далеких світах інших країн пишуть hадіодиктант, і плакала весь час…
– зізналася Цілик.
Акторка Римма Зюбіна наголосила, що українці обов'язково переможуть.
Твій дім Я точно знаю – він вистоїть. Це про нашу Країну! Ми Переможемо!
– наголосила Зюбіна.
Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022
Скільки тривав радіодиктант 2022
Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині. Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.
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Як і куди відправити радіодиктант на перевірку
Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:
- надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;
- сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки.
До середини грудня організатори мають оголосити переможців.