Традиционно в этот день тысячи украинцев со всего мира принимают участие во флешмобе и присоединяются к происшествию. Видеотрансляцию радиодиктанта можно найти в нашем материале.

Где смотреть трансляцию радиодиктанта национального единства – 2022

Автором текста Радиодиктанта национального единства в этом году стала украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик. Читает его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Для того чтобы присоединиться к языковому марафону, стоит выбрать удобную для себя платформу:

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Сколько будет длиться радиодиктант

Радиодиктант начнется 9 ноября в 11 часов по киевскому времени. Завершится в 12 часов.

Час продлится проект. Сам диктант – примерно 20 минут. 20 минут до и 20 минут после – это интересные гости, будут рассказывать свои впечатления, с разных точек Украины и мира,

– уточнила исполнительная продюсер Украинского радио Юлия Шелудько.

Будет ли написание радиодиктанта массовым

По словам Шелудько, в текущем году по соображениям безопасности не организуют большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.

Как и куда отправить радиодиктант на проверку

Исполнительная продюсер Украинского радио также подчеркнула: главное – сфотографировать и отправить радиодиктант до 11 часов 10 ноября. Можно:

отправить бумажное письмо следует по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001;

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Победителей, к слову, ждут призы. Это будут подарки от партнеров. Преимущественно книги. Но не только.

Думаю, к середине декабря мы точно сможем объявить победителей,

– добавила Шелудько.

При этом она призналась, что текст радиодиктанта видят 2 – 3 человека. Никто не знает, какой он будет.

Что известно о Радиодиктанте национального единства 2022

Радиодиктант национального единства – 2022 состоится 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.

Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.

В то же время флешмоб в очередной раз выйдет за пределы радиоформата. Его вживую будут транслировать на телеканалах и диджитал-платформах Суспільного вещания.

К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.