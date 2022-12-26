Имена победителей 26 декабря в эфире Украинского радио назвала исполнительная продюсер Украинского радио, координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько. В общем, триумфаторов 20.

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Объявили победителей радиодиктанта – 2022

Среди победителей в 2022 году – двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, жительница временно оккупированной территории Луганщины и победительницы прошлогоднего радиодиктанта.

Что интересно: пятеро победителей допустили в тексте только одну ошибку, пятнадцать – две.

Полный список победителей радиодиктанта – 2022

Галина Шура;

Кристина Гоянюк;

Роман Гладик;

Владимир Тесленко;

Анна Гурская;

Леся Бойко;

Юлия Туманцева;

Татьяна Павлик;

Татьяна Остаповец;

Полина Иванова;

Мария Бессараб;

Ольга Дерман;

Екатерина Маликова;

Лилия Титаренко;

Камилла Тушинская;

Полина Жученкова;

Егор Берест;

Владимир Яслик;

Дарья Верба;

Алина Кожуховская.

Количество писем и география адресантов впечатляет

В 2022 году на проверку текста радиодиктанта украинцы прислали более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах было несколько текстов диктантов.

Письма присылали со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории. Также из более чем двух десятков других стран:

Польши;

Швейцарии;

Португалия;

Германии;

Великобритании;

Словении;

Чехии;

Франции;

Казахстана;

Грузии;

Молдовы;

Нидерландов;

Испании;

Индии;

Норвегии;

Италии;

Ирландии;

Лаос;

Австрии;

Израиля;

Объединенных Арабских Эмиратов;

Канады;

США.

Пять работ были написаны Брайлем шрифтом.

Организаторы говорят, что география радиодиктанта этого года действительно впечатляет. Как и то, как украинская объединились вокруг написания текста.

Кстати, письма с текстами проверяли представители учительского сообщества EdCamp Ukraine – движения ответственного учительства.

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