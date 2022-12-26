Имена победителей 26 декабря в эфире Украинского радио назвала исполнительная продюсер Украинского радио, координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько. В общем, триумфаторов 20.

Читайте В Украине провели радиодиктант-2022: видео и правильный текст

Объявили победителей радиодиктанта – 2022

Среди победителей в 2022 году – двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, жительница временно оккупированной территории Луганщины и победительницы прошлогоднего радиодиктанта.

Что интересно: пятеро победителей допустили в тексте только одну ошибку, пятнадцать – две.

Полный список победителей радиодиктанта – 2022

  • Галина Шура;
  • Кристина Гоянюк;
  • Роман Гладик;
  • Владимир Тесленко;
  • Анна Гурская;
  • Леся Бойко;
  • Юлия Туманцева;
  • Татьяна Павлик;
  • Татьяна Остаповец;
  • Полина Иванова;
  • Мария Бессараб;
  • Ольга Дерман;
  • Екатерина Маликова;
  • Лилия Титаренко;
  • Камилла Тушинская;
  • Полина Жученкова;
  • Егор Берест;
  • Владимир Яслик;
  • Дарья Верба;
  • Алина Кожуховская.

Количество писем и география адресантов впечатляет

В 2022 году на проверку текста радиодиктанта украинцы прислали более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах было несколько текстов диктантов.

Письма присылали со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории. Также из более чем двух десятков других стран:

  • Польши;
  • Швейцарии;
  • Португалия;
  • Германии;
  • Великобритании;
  • Словении;
  • Чехии;
  • Франции;
  • Казахстана;
  • Грузии;
  • Молдовы;
  • Нидерландов;
  • Испании;
  • Индии;
  • Норвегии;
  • Италии;
  • Ирландии;
  • Лаос;
  • Австрии;
  • Израиля;
  • Объединенных Арабских Эмиратов;
  • Канады;
  • США.

Пять работ были написаны Брайлем шрифтом.

Организаторы говорят, что география радиодиктанта этого года действительно впечатляет. Как и то, как украинская объединились вокруг написания текста.

Кстати, письма с текстами проверяли представители учительского сообщества EdCamp Ukraine – движения ответственного учительства.

К теме Странное слово, новое правописание, загадочные тире: главные сложности радиодиктанта-2022

Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022

  • Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
  • Автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
  • Радиодиктант звучал по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
  • В то же время флешмоб в очередной раз вышел за пределы радиоформата. Его вживую транслировали на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
  • К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира обустраивали студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
  • В этом году из соображений безопасности не организовывали большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.
  • Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.
  • После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта – 2022 год назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
  • Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.
  • Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Цылик призналась, что получает бесконечную волну откликов после того, как радиодиктант завершился.
  • К слову, многие не услышали название в начале. Таким образом у многих получилось общая ошибка.
  • Также украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта.