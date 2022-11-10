Координатор проекта Юлия Шелудько на брифинге сообщила, что радиодиктант национального единства в 2022 году писали десятки тысяч человек. Точное количество участников сложно подсчитать. Однако оно превысило прошлогодний показатель.

Читайте "Не пером – пулеметной очередью": как украинские воины на фронте писали радиодиктант – 2022

Украинцы установили рекорд

Учитывая, что радиодиктант в этом году писали десятки тысяч человек, украинцы таким образом установили рекорд. Предыдущий зафиксировали в 2021 году: тогда радиодиктант написали до 20 тысяч участников.

По словам координатора проекта, в прошлом году количество работ было значительно меньше, чем сейчас – несколько десятков тысяч. Хотя бумажные листы еще посылают.

Это однозначно превзошло все рекорды, которые мы раньше устанавливали. Было 10 тысяч, было до 20 тысяч в прошлом году, но в этом году уже больше,

– подчеркнула Шелудько.

Радиодиктанты писали на всех континентах

Даже несмотря на войну, многие украинцы писали радиодиктант на фронте и в бомбоубежищах.

Мы не были уверены, что в этот момент не будет воздушной тревоги или не выключат свет. Поэтому все города, в которых писали, были первоначально в бомбоубежищах. Чернигов, Львов, Черновцы, Николаев. Одесса вообще в катакомбах писала. И на фронте тоже писали,

– уточнила координатор проекта.

К слову, радиодиктант набрал более миллиона просмотров в TikTok за несколько часов. К флешмобу подключились иностранцы и украинцы за границей. По словам Шелудько, текст о доме писали на всех континентах.

В то же время, добавила она, точное количество участников подсчитать сложно, ведь не все присылают на проверку свои работы.

Когда обнародуют текст радиодиктанта

Текст радиодиктанта должны опубликовать в 11:00 11 ноября на сайте "Суспільного" и "Украинского радио". Тогда все желающие смогут себя проверить.

Победителей планируют награждать в декабре.

К теме Плакали – в катакомбах и далеких мирах: как украинцы писали радиодиктант – 2022

Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022