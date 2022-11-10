Координатор проекта Юлия Шелудько на брифинге сообщила, что радиодиктант национального единства в 2022 году писали десятки тысяч человек. Точное количество участников сложно подсчитать. Однако оно превысило прошлогодний показатель.
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Украинцы установили рекорд
Учитывая, что радиодиктант в этом году писали десятки тысяч человек, украинцы таким образом установили рекорд. Предыдущий зафиксировали в 2021 году: тогда радиодиктант написали до 20 тысяч участников.
По словам координатора проекта, в прошлом году количество работ было значительно меньше, чем сейчас – несколько десятков тысяч. Хотя бумажные листы еще посылают.
Это однозначно превзошло все рекорды, которые мы раньше устанавливали. Было 10 тысяч, было до 20 тысяч в прошлом году, но в этом году уже больше,
– подчеркнула Шелудько.
Радиодиктанты писали на всех континентах
Даже несмотря на войну, многие украинцы писали радиодиктант на фронте и в бомбоубежищах.
Мы не были уверены, что в этот момент не будет воздушной тревоги или не выключат свет. Поэтому все города, в которых писали, были первоначально в бомбоубежищах. Чернигов, Львов, Черновцы, Николаев. Одесса вообще в катакомбах писала. И на фронте тоже писали,
– уточнила координатор проекта.
К слову, радиодиктант набрал более миллиона просмотров в TikTok за несколько часов. К флешмобу подключились иностранцы и украинцы за границей. По словам Шелудько, текст о доме писали на всех континентах.
В то же время, добавила она, точное количество участников подсчитать сложно, ведь не все присылают на проверку свои работы.
Когда обнародуют текст радиодиктанта
Текст радиодиктанта должны опубликовать в 11:00 11 ноября на сайте "Суспільного" и "Украинского радио". Тогда все желающие смогут себя проверить.
Победителей планируют награждать в декабре.
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Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022
- Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
- Автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
- Радиодиктант звучал по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
- В то же время флешмоб в очередной раз вышел за пределы радиоформата. Его вживую транслировали на телеканалах и диджитал-платформах Суспільного вещания.
- К слову, написание Радиодиктанта – 2022 адаптировали к условиям военного времени. В разных странах мира обустроили студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
- В этом году из соображений безопасности не организовывали большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.
- Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.
- После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твой дом". Он о доме, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
- Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.
- Автор радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну отзывов после того, как радиодиктант завершился.
- К слову, многие не услышали название в начале. Таким образом у многих получилась общая ошибка.