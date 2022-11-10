Автором стала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала текст актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева. Как писали радиодиктант – 2022 года воины на фронте, читайте в материале 24 канала.

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Как украинцы писали радиодиктант – 2022

Целью радиодиктанта было объединение людей вокруг Украины во всем мире. Написание текста при этом адаптировали к условиям военного времени. В разных регионах Украины и за границей обустроили специальные места для этого.

Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.

Как воины писали радиодиктант на фронте

В частности, растрогали написанием радиодиктанта наши военные. Они писали его на фронте: в окопах, на технике. Щемящие фотографии показала автор этого текста Ирина Целик. Как писала 44-я отдельная артиллерийская бригада – смотрите на фото.

Журналистка Анастасия Блищик, после гибели на войне своего жениха – военного Александра Махова – пошла воевать, призналась: радиодиктант национального единства пишет ежегодно. Не стал исключением и 2022 год. Не помешали этому даже выключенный свет и отсутствие интернета.

Также украинцев встряхнул стихотворением о радиодиктанте полковник Владимир Скоростецкий. Текст он написал в День украинской письменности и языка. Текст читайте ниже.

Я напишу диктант,

Не пером – кулеметною чергою.

БЗК й "трасери"

Замість крапочок, ком і тире.

Диктуватиму Волю Народу

З залізними нервами.

Неписьменній юрбі,

Що до нас та із півночі пре.

Не марнуючи слів,

Не шкодуючи боєприпасів,

Ми поставимо крапку

У нашій одвічній борні.

Щоби діти писали

Диктант українською мовою

Ми допишемо сталлю

Сторінку цієї війни.

Что рассказала автор текста Ирина Целик

Писательница и режиссер Ирина Целик призналась, что украинцы до сих пор благодарят ее за такой щемящий текст о доме.

Мой украинский язык – один из самых больших подарков себе самой, люблю его нежно и горячо. Любим ее вместе, друзья. И помним, слова таки имеют большую силу,

– написала Ирина Целик на своей странице в "Фейсбуке".

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Сколько длился радиодиктант – 2022

Радиодиктант начался 9 ноября в 11 часов по киевскому времени. Завершится в 12 часов. Проект длился час. Сам диктант – примерно 20 минут. 20 минут до и 20 минут спустя интересные гости рассказывали свои впечатления с разных точек Украины и мира.

Ведущий Роман Коляда не сдержал слез.

После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.

Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву,

– признался ведущий, вытирая слезу.

Как проходил радиодиктант национального единства – 2022

Радиодиктант-2022 стартовал 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Его можно было услышать и увидеть на следующих платформах: