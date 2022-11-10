Авторкою стала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала текст акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Як писали радіодиктант – 2022 воїни на фронті, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Як українці писали радіодиктант – 2022
Радіодиктант мав на меті об'єднання людей навколо України в усьому світі. Написання тексту при цьому адаптували до умов воєнного часу. У різних регіонах України і за кордоном облаштували спеціальні місця для цього.
Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
Як воїни писали радіодиктант на фронті
Зокрема зворушили написанням радіодиктанту наші військові. Вони писали його на фронті: в окопах, на техніці. Щемливі світлини показала авторка цьогорічного тексту Ірина Цілик. Як писала 44 – та окрема артилерійська бригада - дивіться на фото.
Журналістка Анастасія Блищик, яка після загибелі на війні свого нареченого – військового Олександра Махова – пішла воювати, зізналася: радіодиктант національної єдності пише щороку. Не став винятком і 2022. Не завадили цьому навіть виключене світло та відсутність інтернету.
Також українців зворушив віршем про радіодиктант полковник Володимир Скоростецький. Текст він написав у День української писемності та мови. Текст читайте нижче.
Я напишу диктант,
Не пером – кулеметною чергою.
БЗК й "трасери"
Замість крапочок, ком і тире.
Диктуватиму Волю Народу
З залізними нервами.
Неписьменній юрбі,
Що до нас та із півночі пре.
Не марнуючи слів,
Не шкодуючи боєприпасів,
Ми поставимо крапку
У нашій одвічній борні.
Щоби діти писали
Диктант українською мовою
Ми допишемо сталлю
Сторінку цієї війни.
Що розповіла авторка тексту Ірина Цілик
Письменниця та режисерка Ірина Цілик зізналася, що українці й досі дякують їй за такий щемливий текст про дім.
Моя українська мова – один з найбільших дарунків собі самій, люблю її ніжно і палко. Любімо її разом, друзі. І пам'ятаймо, слова таки мають велику силу,
– написала Ірина Цілик на своїй сторінці у "фейсбуці".
Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022
Скільки тривав радіодиктант – 2022
Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині. Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.
Ведучий Роман Коляда не стримав сліз
Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
Я ще протримаюся 20 хвилин, а потім піду пореву,
– зізнався ведучий, витираючи сльозу.
Де лунав радіодиктант національної єдності – 2022
Радіодиктант – 2022 стартував 9 листопада об 11:00 годині за київським часом. Його можна було почути та побачити на таких платформах:
- Українське радіо та Радіо Культура;
- зайти на сайт Українського радіо;
- увімкнути телеканал Суспільне Культура;
- зайти на фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;
- у додатку suspilne.radio або Дія.