Авторкою стала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала текст акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Як писали радіодиктант – 2022 воїни на фронті, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як українці писали радіодиктант – 2022

Радіодиктант мав на меті об'єднання людей навколо України в усьому світі. Написання тексту при цьому адаптували до умов воєнного часу. У різних регіонах України і за кордоном облаштували спеціальні місця для цього.

Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.

Як воїни писали радіодиктант на фронті

Зокрема зворушили написанням радіодиктанту наші військові. Вони писали його на фронті: в окопах, на техніці. Щемливі світлини показала авторка цьогорічного тексту Ірина Цілик. Як писала 44 – та окрема артилерійська бригада - дивіться на фото.

Журналістка Анастасія Блищик, яка після загибелі на війні свого нареченого – військового Олександра Махова – пішла воювати, зізналася: радіодиктант національної єдності пише щороку. Не став винятком і 2022. Не завадили цьому навіть виключене світло та відсутність інтернету.

Також українців зворушив віршем про радіодиктант полковник Володимир Скоростецький. Текст він написав у День української писемності та мови. Текст читайте нижче.

Я напишу диктант,

Не пером – кулеметною чергою.

БЗК й "трасери"

Замість крапочок, ком і тире.

Диктуватиму Волю Народу

З залізними нервами.

Неписьменній юрбі,

Що до нас та із півночі пре.

Не марнуючи слів,

Не шкодуючи боєприпасів,

Ми поставимо крапку

У нашій одвічній борні.

Щоби діти писали

Диктант українською мовою

Ми допишемо сталлю

Сторінку цієї війни.

Що розповіла авторка тексту Ірина Цілик

Письменниця та режисерка Ірина Цілик зізналася, що українці й досі дякують їй за такий щемливий текст про дім.

Моя українська мова – один з найбільших дарунків собі самій, люблю її ніжно і палко. Любімо її разом, друзі. І пам'ятаймо, слова таки мають велику силу,

– написала Ірина Цілик на своїй сторінці у "фейсбуці".

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Скільки тривав радіодиктант – 2022

Радіодиктант розпочався 9 листопада об 11 годині за київським часом. Завершиться о 12 – й годині. Проєкт тривав годину. Сам диктант – приблизно 20 хвилин. 20 хвилин до і 20 хвилин опісля цікаві гості розповідали свої враження з різних точок України та світу.

Ведучий Роман Коляда не стримав сліз

Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.

Я ще протримаюся 20 хвилин, а потім піду пореву,

– зізнався ведучий, витираючи сльозу.

Де лунав радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант – 2022 стартував 9 листопада об 11:00 годині за київським часом. Його можна було почути та побачити на таких платформах: