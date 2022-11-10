Координаторка проєкту Юлія Шелудько на брифінгу повідомила, що радіодиктант національної єдності у 2022 році писали десятки тисяч людей. Точну кількість учасників важко підрахувати. Однак вона перевищила минулорічний показник.
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Українці встановили рекорд
Так, враховуючи те, що радіодиктант у цьому році писали десятки тисяч осіб, українці таким чином встановили рекорд. Попередній зафіксували у 2021 році: тоді радіодиктант написали до 20 тисяч учасників.
За словами координаторки проєкту, торік кількість робіт була значно меншою, ніж зараз – кілька десятків тисяч. Хоча паперові листи ще надсилають.
Це однозначно перевершило всі рекорди, які раніше ми встановлювали. Було 10 тисяч, було до 20 тисяч минулого року, але цього вже більше,
– наголосила Шелудько.
Радіодиктант писали на всіх континентах
Навіть попри війну, багато українців писали радіодиктант на фронті та в бомбосховищах.
Ми не були впевнені, що в цей момент не буде повітряної тривоги або не вимкнуть світло. Тому усі міста у яких писали, були першопочатково в бомбосховищі. Чернігів, Львів, Чернівці, Миколаїв. Одеса взагалі в катакомбах писала. І на фронті також писали,
– уточнила координаторка проєкту.
До слова, радіодиктант набрав понад мільйон переглядів TikTok за кілька годин. До флешмобу долучилися іноземці та українці за кордоном. За словами Шелудько, текст про дім писали на всіх континентах.
Водночас, додала вона, точну кількість учасників підрахувати складно, адже не всі надсилають на перевірку свої роботи.
Коли оприлюднять текст радіодиктанту
Текст радіодиктанту мають опублікувати об 11:00 11 листопада на сайті "Суспільного" та "Українського радіо". Тоді усі охочі зможуть перевірити себе.
Переможців планують нагороджувати у грудні.
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
- Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
- Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писали цей диктант, не стримували сліз.
- Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
- Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
- До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.