Как изменилось обучение в Украине, с какими вызовами столкнулись ученики, учителя и родители после 24 февраля, как педагоги противостояли врагу и какие образовательные достижения при этом радовали украинцев в 2022 году, а также о нововведениях – читайте в материале 24 канала.

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Главные события 2022 года в украинском образовании

Вызовы войны

24 февраля 2022 года детей в Украине отправили на вынужденные каникулы. Школы стали центрами убежища для беженцев, а через несколько месяцев – пунктами несокрушимости. Впоследствии школьники начали обучаться онлайн. При этом несколько миллионов из них делали это из-за границы, куда бежали от войны.

Учителя также были вынуждены работать во время воздушных тревог, из укрытий, коридоров, окопов, блокпостов, улицы, Новой почты, АЗС и т.д. Зато оказавшиеся в оккупации педагоги организовали настоящее образовательное подполье. А около 1000 педагогов ушли на фронт защищать нашу землю.

Еще одним вызовом для образовательного фронта стал блэкаут и постоянные отключения света. Учащиеся при этом учились при свечах, в магазинах, сдавали экзамены на крыше вагона в оккупации.



В Киеве школьник учился в углу магазина / Фото Евгения Завгороднего



Дети во время блэкаута учатся при свечах / Фото Сергея Гудака

Также более 1000 школ оказались в оккупации.

Обучение в условиях войны

В конце января школьники перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. А уже месяц спустя война принесла новые вызовы. Дети ушли на каникулы и получали образование онлайн.

1 сентября в Украине возобновили очное обучение. Однако только в тех регионах, где это было безопасно. Однако офлайн-обучение стало возможным только в тех образовательных учреждениях, в которых было надежное укрытие. Следовательно, в Украине началась и сейчас продолжается активная работа по обустройству убежищ в учебных заведениях. Эти помещения подключают к интернету, чтобы из-за постоянных воздушных тревог не прерывать процесс обучения учеников и студентов.



Надежные укрытия в школах являются гарантией очного обучения / Фото Тернопольской ОГА

В общем, школьники и студенты на сегодня учатся по трем форматам:

очно;

онлайн;

по смешанной системе.

На конец осени 2022 года в Украине очно работает 3300 школ, где учится почти 1 миллион учеников. По смешанной форме возобновили работу более 4,1 тысячи школ и получает образование более 1 миллиона учеников. Еще 5400 школ работает онлайн.

Из-за войны учебные заведения, в частности вузы, в Украине столкнулись со следующими проблемами:

выживание;

адаптация к новым условиям;

как удержать учащихся и студентов;

надлежащее качество образования.

Требование отставки министра Шкарлета

В начале года своего министерского кресла мог лишиться глава МОН Сергей Шкарлет. Студенты и депутаты потребовали его отставки. Студенты даже выходили на протест. Они заявляли, что Минобразования не может возглавлять человек, в научных работах которого был обнаружен плагиат.



Студенты требуют отставки Шкарлета под Кабмином / Фото Укринформа

Также протестующие обвиняли Шкарлета в непризнании результатов выборов президента Киево-Могилянки, нахождении среди подчиненных людей, которые якобы связаны с режимом беглого экс-президента Януковича. Однако война "погасила" этот скандал. Хотя впоследствии депутаты возмущались, что Кабмин назначил экс-регионала – Эдуарда Цирулика – директором УЦОКО.

НМТ вместо ЗНО и "качели" с ГИА

В 2022 году из-за полномасштабной войны ВНО отменили. Вместо него абитуриенты сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ). Пробное ВНО также отменили. Хотя впоследствии выпускники могли вернуть деньги за регистрацию.



Как продолжалась вступительная кампания – 2022 / Коллаж Слуги народа

НМТ оказался упрощенным вариантом ВНО: без украинской литературы и "творческих" вопросов. Тест состоял из 3 блоков по 20 вопросов в каждом. На ответы по украинскому языку, истории Украины и математике абитуриенту дали 120 минут. Оценка знаний проходила "онлайн" в определенных местах. Специальные временные экзаменационные центры были размещены не только в Украине, но и за границей.

Из чего состоял НМТ / Коллаж МОН

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста получили 200 баллов хотя бы по одному предмету.

ГИА в школах также была отменена в 2022 году. Однако Минобразования запланировало проведение аттестации в 2023 году для учащихся не только 11 классов, но и 4 и 9. Разве что выпускники школ будут сдавать ГИА в форме ВНО.

НУШ

В 2022 году в Украине стартовала реформа НУШ в 5-х классах. Теперь школы могут самостоятельно выбирать модели программ и разрабатывать собственные, еще и создавать образовательную программу заведения с собственным учебным планом.

Однако из-за войны проблемной стала нехватка учебников для 5-классников. Книги не напечатали, потому что деньги направили в ВСУ. Детям рекомендовали использовать электронные книги. Однако во время отключения света это значительная проблема.

Перенесенные каникулы

Из-за войны, обстрелов России и отключения света в Украине графики каникул в школах претерпели существенные изменения. В некоторых областях осенние каникулы в школах вообще перенесли на зиму. Все для того, чтобы сэкономить свет и тепло. Следовательно этой зимой школьники могут отдыхать от учебы месяц или два.

Вступительная кампания – 2022

В этом году украинские абитуриенты смогли вступить в вузы нашего государства даже находясь за границей. Причем из 32 стран мира. На бакалавриат зачислили более 225 тысяч человек, на магистратуру – почти 189 тысяч, из которых 118 тысяч – на бюджет. Более 100 тысяч абитуриентов стали студентами колледжей и более 85 тысяч – училищ.



Какими были условия поступления в вузы в 2022 году / Коллаж Слуги народа

К слову, обучение в этом году стартовало 1 сентября не во всех вузах нашей страны. Вузы в Украине самоуправляются и некоторые из них начали работу в августе.

В этом году также предоставили возможность 80 тысячам студентов-контрактников перевестись на бюджет. За их получение образования заплатит государство – а это более 360 миллионов гривен. Это студенты, зачисленные на контракт до 2021 года включительно. Получили такую возможность:

поступающие с ВОТ;

дети погибших защитников Украины;

участники боевых действий и их дети;

люди, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Запрет выезда студентов за границу

До начала полномасштабной войны студенты, обучавшиеся в иностранных вузах, могли пересекать границу. С 14 сентября такое разрешение было отменено. Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. Это решение спровоцировало значительный скандал. Студенты даже устроили акцию протеста у украинско-польской границы.



Студенты требуют выпустить их на обучение за границу / Фото из сети

Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах. Юристы же советовали соискателям высшего образования обращаться в суд. Впоследствии в МОН заявили, что студенты могут учиться онлайн в иностранных вузах некоторых стран, если последние предоставляют такую возможность.

Победы на международной арене

Даже во время войны своими знаниями и изобретениями украинцы не перестали удивлять мир.

Так, математик Марина Вязовская получила медаль Филдса. Престижнейшую математическую награду украинке вручили за решение задачи – говорится о упаковке слоев в восьмимерном пространстве.



Математикиня Марина Вязовская получила медаль Филдса / Коллаж 24 канала

А 17-летний Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize. Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом. Игорь Клименко учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.



Игорь Клименко стал лучшим студентом мира / Фото Бориса Корпусенко

К слову, награды подготовили мировым лидерам и украинцы. Так, Борис Джонсон получил звание "Почетного доктора" Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Реформы в образовании

Недавно министр Сергей Шкарлет заявил, что украинское образование ждет большая трансформация. В частности, будут направлены усилия на развитие украинского образования на пути к европейской интеграции. Приоритетом является восстановление разрушенной инфраструктуры.



Так выглядит одна из школ после атаки России / Фото Верховной Рады

К слову, из-за обстрелов России разрушены и повреждены тысячи образовательных учреждений в Украине. В частности, получили повреждения библиотека, университет Шевченко и Дом учителя в Киеве.

К восстановлению учебных заведений в Украине финансово активно приобщаются и Европа: направляет более 100 миллионов евро.

Дошкольное образование

Также в Украине кардинально реформируют дошкольное образование. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Новации будут касаться работы детсадов, в частности, организации обучения.

Школа

К слову, Львов стал первым из городов в Украине, который вводит единую электронную систему для школ. На платформе НИТ будут прикреплять домашнее задание, также там есть видеочат, где можно вести обучение онлайн. Через онлайн сервис можно общаться с администрацией школы и учителями.

Профессиональное образование

Глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что сферу профобразования ожидает большая трансформация. В частности, модернизация содержания образования, независимое оценивание и диджитализация. К слову, МОН уже представило платформу дистанционного обучения "Профессиональное образование онлайн". Она позволит учащимся изучать рабочие профессии онлайн.

Заметим, во время войны от мобилизации были освобождены ученики и преподаватели профобразования. Рада также одобрила отсрочку от призыва научных и педагогических работников. Однако с этого года поступать в профессиональные училища придется по-новому из-за войны. С 20 сентября вступили в силу изменения, касающиеся подачи документов через электронный кабинет, гибкости для поступающих с временно оккупированных территорий и увеличения полномочий приемных комиссий.

Новое меню в школах

С 1 января в украинских школах и детсадах ввели обновленное меню. Оно предполагает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса. Его разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню содержит 160 блюд. Среди них – пастуший пирог, синабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные нагетсы, ньоки и т.д. Что важно, из рациона учащихся исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, также ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара. Правда, подобные изменения понравились не всем.



Новое меню в школах с 1 января / фото из соцсетей

Обучение из-за границы

В марте около 670 тысяч украинских школьников оказались за границей из-за войны. Часть из них вернулась на Родину. Все остальные продолжают обучаться на две школы. То есть посещают офлайн местную школу, ведь это обязательно, и получают образование дистанционно в украинском учебном заведении. В родной школе дети, находясь не в Украине, могут учиться:

дистанционно;

экстернатом – самостоятельно и в ускоренном режиме;

в рамках семейной формы – обучение ребенка организуют родители, а учащийся проходит итоговую оценку и аттестацию.

Впоследствии, вернувшись в Украину, такие школьники могут продолжить обучение в родном учебном заведении.

Открывают за границей и образовательные хабы для беженцев из Украины. Таких уже около 20-ти.

Многие страны, в частности европейские, предоставляют украинским студентам социальную поддержку и льготы. Даже могут отменить плату за обучение, например Австрия.

К теме Государственную итоговую аттестацию в украинских школах отменили

Образовательный фронт после деоккупации

На деоккупированных территориях нашего государства постепенно возрождают украинское образование и восстанавливают разрушенные учебные заведения. Большинство из них разграблены и заминированы. Также в этих областях и дальше находят тысячи российских учебников, аттестаты и выявляют педагогов-коллаборантов. В МОН говорят, что таким "педагогам" не место в украинском образовании.

К слову помогал внедрять российское образование на оккупированных территориях нашего государства и экс-министр образования при Януковиче Табачник. Ему объявили подозрение в госизмене.

Им в противовес – истории настоящих несокрушимых учителей, которые остались верны Украине и ее образованию, рискуя жизнью. Оккупанты не сломили их ни запугиванием, ни пытками, ни русификацией.

Украинский язык – в мировых трендах

Война также спровоцировала значительный рост популярности украинского языка не только в нашем государстве, но и в мире. Украинцы стали отказываться от языка агрессора, а иностранцы увлеклись изучением нашего языка благодаря несокрушимости Украины и его народа.

После 24 февраля более 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык. В Украине же 42% людей стали больше общаться на украинском, а 14% – полностью перешли на государственный язык.

Кстати, в нашей стране есть немало бесплатных курсов по изучению украинского языка.

Настоящим флешмобом единства украинцев и популяризатором нашего языка в мире стал радиодиктант этого года. Он объединил украинцев из всех уголков мира: текст украинцы писали и в окопах, и в катакомбах, и за рубежом.



Украинские воины на фронте пишут радиодиктант - 2022 / Фото, взятое со страницы Ирины Целик

Очистка образования от всего русского

В 2022 году сфера образования значительно очистилась от русского языка, литературы и т.д. Так, в учебных заведениях отдельных городов и областей отказались от изучения языка агрессора. Преподавание русского языка и литературы было отменено в этом году в школах Киева, Львова, а также 15-ти областей Украины. Учат язык агрессора еще только в некоторых школах Одесской и Кировоградской областей. Также очистили от большинства произведений россиян и предмет зарубежной литературы. Да и украинцы сами избавляются от книг, написанных на языке врага. Деньги отдают в ВСУ.

А 19 июня Верховная Рада Украины проголосовала за запрет российской издательской продукции и импорт и распространение книг из России, временно оккупированных ею территорий и из Беларуси.

Также в Украине пытаются запретить использование российских источников в образовании и науке. Верховная Рада уже согласовала соответствующий законопроект в первом чтении.

Украина также не будет признавать аттестаты и дипломы России и еще 10 стран СНГ, выданных и присвоенных в этих странах до 1992 года.

Педагоги-воины

Кроме образовательного, украинские педагоги держат еще и военный фронт. Около 1000 украинских учителей и преподавателей с началом полномасштабного вторжения России променяли профессию учителя на профессию воина. Некоторые из них отдали за Украину жизнь. Вечная память Героям.

Документы об образовании

В 2022 году украинцы получили возможность доступа к документам об образовании в Дии. Цифровой документ отображает данные из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Это решение должно обеспечить равные возможности доступа к образованию и трудоустройству украинцев.

Рейтинг лучших университетов 2022

Самыми популярными по количеству поданных заявлений абитуриентов в Украине в 2022 году стали следующие вузы:

Национальный университет "Львовская политехника" – 28314;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 27 635;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 27303;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 26797;

Национальный авиационный университет – 18184.



Львовская политехника стала самым популярным вузом по количеству поданных заявлений поступающих в Украину в 2022 году / Фото вуза

Следовательно, какие бы вызовы и трудности не пришлось преодолевать из-за нападения России, украинский образовательный фронт, как и военный, – непобедим.