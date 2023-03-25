Александр Ширшин, военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады, в фейсбуке опубликовал совместное со Снайдером фотографию. В январе 2023 года Снайдер опубликовал фото Ширшина, который читал в окопе его книгу "Путь к несвободе".

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Снайдер прочитал лекцию в УКУ

Фотография стала популярной в соцсетях после того, как ее опубликовал сам Тимоти Снайдер с подписью "Высшая честь для автора – читатель".

"Случайно не случайная встреча", – написал украинский военный после встречи со Снайдером во Львове.



Тимоти Снайдер и Александр Ширшин / Фото из фейсбука украинского военного



Тимоти Снайдер и Александр Ширшин встретились во Львове / Фото из сети

Тимоти Снайдер в Центре Шептицкого прочел закрытую лекцию студентам Украинского католического университета. Как сообщает в Уку, на встрече зачитывали вопросы от военных из сообщества УКУ, которые сейчас находятся на фронте.

Историк встретился со студентами и преподавателями УКУ. В начале встречи Снайдер поздоровался на украинском языке. Также, отвечая на вопросы, он часто переходил с английского на украинский.

Тимоти Снайдер прочитал лекцию в УКУ / Фото из фейсбука УКУ

Главным тезисом этой встречи было то, что Украина обеспечила безопасность жизни Европы, потому что фактически сдержала всю российскую агрессию на своей территории.

"Один из нарративов ЕС о войне России в Украине – не о поражении, а о мире. Мы все хотим мира. Но вопрос в том, как можем его достичь? Мир – не то же, что и капитуляция. Иногда мир означает поражение для одной стороны и победу для другой, возможно, именно украинская устойчивость будет предпосылкой к мирному миру.

Я думаю, что вы иногда не осознаете в полной мере того, как вы поражаете своим самопожертвованием в этой борьбе за свободу и демократию. Моя работа как историка сейчас направлена против нарративов ЕС, потому что их нарративы сейчас не о поражении, а о мире", – отметил Тимоти Снайдер.

Запись встречи с Тимоти Снайдером в УКУ доступен по этой ссылке.