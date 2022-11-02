Снайдер стал вторым послом United24 после актера Марка Гэмилла. Напомним, что историк лично встречался с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Сбор на "ловца шахидов"

Снайдер будет собирать деньги на систему противодействия вражеским дронам, которыми Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры. Сам историк подчеркнул, что он поставил цель – собрать 1,25 млн долларов на защиту от беспилотников.

Кроме того, Снайдер добавил, что он как историк и ученый в перспективе хочет собирать деньги на восстановление библиотек, школ и университетов, однако сейчас есть неотложные потребности.

Чтобы защитить украинцев, защитить Украину и тем самым защитить ценности, мы должны остановить эти нападения,

– подчеркнул профессор.

Снайдер издал курс по истории Украины

Недавно историк изложил в свободном доступе свой курс лекций для Йельского университета "Создание современной Украины". Он набрал 3 миллиона просмотров.

Зеленский отметил, что Снайдер в своих трудах объясняет всему миру важность Украины, ее правдивую историю и ценность. Президент поблагодарил историка за эту работу.

Что такое United24

Это инициированная Зеленским платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины.

За 6 месяцев на ней собрали 213 миллионов долларов, которые посылали люди из 110 стран.

Среди послов United24 – Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Гэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келли.

Зеленский встретился с послами платформы United 24: видео