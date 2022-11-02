Снайдер став другим послом United24 після актора Марка Гемілла. Нагадаємо, що історик особисто зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
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Збір на "ловця шахідів"
Снайдер збиратиме гроші на систему протидії ворожим дронам, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури. Сам історик наголосив, що він поставив мету – зібрати 1 250 000 доларів на захист від безпілотників.
Крім того, Снайдер додав, що він як історик і науковець в перспективі хоче збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів, однак зараз є нагальні потреби.
Щоб захистити українців, захистити Україну й тим самим захистити цінності, ми маємо зупинити ці напади,
– наголосив професор.
Снайдер видав курс про історію України
Нещодавно історик виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльського університету "Створення сучасної України". Він набрав 3 мільйони переглядів.
Зеленський відзначив, що Снайдер у своїх працях пояснює всьому світу важливість України, її правдиву історію та цінності. Президент подякував історику за цю роботу.
Що таке United24
- Це ініційована Зеленським платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України.
- За 6 місяців на ній зібрали 213 мільйонів доларів, які надсилали люди зі 110 країн.
- Серед амбасадорів United24 – Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.
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