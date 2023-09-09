Згодом Снайдер опублікував зворушливу світлину. На ній він зображений разом з Залужним.

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Сила з нами і щастя також,

– підписав фото Снайдер.



Снайдер з Залужним / Фото з твітера Тімоті Снайдера

Світлина дуже сподобалася українцям й зібрала чимало вподобайок.

Снайдер активно підтримує Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії історик Снайдер активно підтримує Україну і словом, і ділом.

Він неодноразово відвідував Київ й зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. У 2022 році Снайдер став амбасадором UNITED24. Історик долучився до збору грошей на систему протидії ворожим дронам, які атакують українську цивільну інфраструктуру. Тоді Зеленський також подякував Снайдеру за його роботу як історика. Зокрема, український лідер наголосив, що у своїх працях Снайдер пояснює правдиву історію України.

У 2023 році Снайдер також відвідав Львів. Там він зустрівся з мером міста Андрієм Садовим. Під час візиту Снайдер посадив дерево у центрі Львова.