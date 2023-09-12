Журналістка "Радіо Свобода" розповіла про мрію Ярослави Журавель у соціальних мережах, на що Головнокомандувач ЗСУ відповів: "зробимо" й відправив їй прапор зі своїм підписом.

Дивіться також "Сила з нами": відомий історик Тімоті Снайдер показав епічне фото із Залужним

Ярославі Журавель передали прапор від Залужного

За кілька днів після того, як Головнокомандувач пообіцяв здійснити мрію дівчини, дідусь Ярослави повідомив, що прапор із підписом Залужного прийшов йому на пошту.

12 вересня Герой України й начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, де вчиться Ярослава, передав прапор їй у руки.

Ярослава отримала прапор з підписом Залужного: дивіться відео

Зазначимо, що Ярослава Ярославівна Журавель хоче бути як тато – розвідницею. У 2021-му Ярослава вступила до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Окрім навчання, дівчина разом із дідусем займається волонтерством, а влітку їздила до бійців на передову.

Її дідусь зазначив, що настрій у неї недитячий – "це помста". З її 15 років – 10 років війни.