Фотографию в сеть выложил Вадим Прокопчук. Кадр с маленьким мальчиком не оставил совершенно никого безразличным. Комментаторы говорят, что едва сдерживают слезы.

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Сидит и тихонько плачет

Так младший брат приходит к старшему брату, которому было 19 лет!!! И он сидит, смотрит и просто тихонько плачет,

– говорится в сообщении.



Мальчик пришел к стеле своего брата Егора Мухи / Фото Вадима Прокопчука

На фотографии мальчик сидит на мостовой перед фотографией Егора. Он положил себе голову на колени и закрыл ее руками, что демонстрирует всю ту боль, которая есть внутри маленького украинца.

В комментариях отметили, что мальчика зовут Васильком. И Егор для него был больше, чем просто старшим братом. Собственно, пользователи сети не могли сдерживать слезы, глядя на эту фотографию:

Сегодня видела его, он так смотрел в глаза, я едва сдержала слезы;

Просто разрывается сердце от такого;

Боже, как больно... какая цена;

Мы все вовек в долгу перед нашими защитниками! Вечная память героям.

Егор Муха погиб в боях под Бахмутом