В Донецкой области погиб 19-летний защитник Егор Муха с позывным "Грин". Боец отдал свою жизнь 20 мая, выполняя боевое задание под Бахмутом вблизи населенного пункта Хромово.
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Герою навсегда 19 лет
Печальное известие сообщили на странице батальона. Собратья сообщили, что Егор до последнего дыхания проявлял мужество и стойкость.
Жизнерадостный и искренний — он был верен Украине до последнего вздоха. Грин навсегда в строю!
– сообщили "Волки Да Винчи".
Герой Егор Муха / Фото батальона "Волки Да Винчи"
Егор Муха родом из Ровно. Представитель Патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко напоминает Героя как благородного, светлого и чистого человека. У Егора осталась мать.
Мы потеряли невероятного Человека, тонкой души, мужества и силы, то, что называют – цвет нации. Они убивают наших детей, наше будущее и я киплю от ярости, бессилия, ненависти и проклятий,
– написала Оксана.
Она сообщила, что церемония прощания состоится в воскресенье 28 мая в Ровно на Майдане Незалежности, чин похорон – на Аллее Героев кладбища "Новое".
Украина теряет лучших
- В Донецкой области погиб 25-летний командир подразделения Ярослав Ющук. Герой родом из Хмельнитчины стал на оборону нашей страны в июле 2022 года. Ярослав мужественно погиб во время выполнения задания вблизи Красногоровки Донецкой области.
- На фронте героически погиб львовский врач-онколог Александр Ирклиенко. Он спасал военных на "нулевых" позициях. Он спас жизнь не одного бойца, однако погиб на передовой во время выполнения задания.
- Утратила Украина и Героя Ростислава Карого. Он был командиром спецназовцев на Бахмутском направлении. Герой активно участвовал в обороне Киева, зачистке в Буче и Ирпене, освобождении Харьковщины и Херсонщины.