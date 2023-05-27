На Донеччині загинув 19-річний захисник Єгор Муха з позивним "Грін". Боєць віддав своє життя 20 травня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом поблизу населеного пункту Хромове.
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Герою назавжди 19 років
Сумну звістку повідомили на сторінці батальйону. Побратими повідомили, що Єгор до останнього подиху проявляв мужність і стійкість.
Життєрадісний і щирий — він був вірним Україні до останнього подиху. Грін назавжди в строю!
– повідомили "Вовки Да Вінчі".
Герой Єгор Муха / Фото батальйону "Вовки Да Вінчі"
Єгор Муха родом із Рівненщини. Речниця Патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко пригадує Героя як шляхетну, світлу та чисту людину. У Єгора залишилася мати.
Ми втратили неймовірну Людину, тонкої душі, мужності й сили, те що називають – цвіт нації. Вони вбивають наших дітей, наше майбутнє і я киплю від люті, безсилля, ненависті й прокльонів,
– написала пані Оксана.
Вона повідомила, що церемонія прощання відбудеться у неділю 28 травня у місті Рівне на Майдані Незалежності, чин похорону – на Алеї Героїв кладовища "Нове".
Україна втрачає найкращих
- На Донеччині загинув 25-річний командир підрозділу Ярослав Ющук. Герой родом з Хмельниччини, став на оборону нашої країни у липні 2022 року. Ярослав мужньо загинув під час виконання завдання поблизу Красногорівки, що у Донецькій області.
- На фронті героїчно загинув львівський лікар-онколог Олександр Ірклієнко. Він рятував військових на "нульових" позиціях. Він врятував життя не одного бійця, проте загинув на передовій під час виконання завдання.
- Втратила Україна і Героя Ростислава Карого. Він був командиром спецпризначенців на Бахмутському напрямку. Герой брав активну участь в обороні Києва, зачистці в Бучі та Ірпені, звільненні Харківщини та Херсонщини.