Про втрату повідомили у громаді на Хмельниччині, де проживав чоловік. Героя назавжди буде 25 років.

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Воїном-ангелом став ще один захисник

Ярослав Ющук родом із села Гайдайки Хмельницької області. На захист країни став у липні 2022 року. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Був командиром відділення 2 протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А0224.

Герой загинув 19 травня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Війтовецька громада знову схиляє голову у глибокій скорботі… Небесним воїном-ангелом став ще один наш молодий захисник… У бою за нашу Батьківщину Ярослав виявив стійкість та мужність і до останнього подиху був відданий військовій присязі на вірність українському народу,

– повідомили у громаді.



У боях за Україну загинув Ярослав Ющук / Фото Війтовецької ОТГ

У Ярослава залишилися матір та брати з сестрами. Окремо, у громаді подякували жінці за виховання справжнього Героя. Про чин похорону та деталі повідомлять згодом. У громаді Ярослава закликали зустріти воїна та віддати йому свою шану і молитву.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім рідним загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Україна втрачає найкращих