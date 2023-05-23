Про втрату повідомили у громаді на Хмельниччині, де проживав чоловік. Героя назавжди буде 25 років.
Дивіться також Загинув письменник Ігор Мисяк: він не дожив до 30-річчя
Воїном-ангелом став ще один захисник
Ярослав Ющук родом із села Гайдайки Хмельницької області. На захист країни став у липні 2022 року. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Був командиром відділення 2 протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А0224.
Герой загинув 19 травня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області.
Війтовецька громада знову схиляє голову у глибокій скорботі… Небесним воїном-ангелом став ще один наш молодий захисник… У бою за нашу Батьківщину Ярослав виявив стійкість та мужність і до останнього подиху був відданий військовій присязі на вірність українському народу,
– повідомили у громаді.
У боях за Україну загинув Ярослав Ющук / Фото Війтовецької ОТГ
У Ярослава залишилися матір та брати з сестрами. Окремо, у громаді подякували жінці за виховання справжнього Героя. Про чин похорону та деталі повідомлять згодом. У громаді Ярослава закликали зустріти воїна та віддати йому свою шану і молитву.
Україна втрачає найкращих
- На фронті героїчно загинув львівський онколог Олександр Ірклієнко. Він був медиком на "нульовій" позиції у зоні активних бойових дій. Герой загинув 19 травня під час виконання військового завдання.
- Під Бахмутом загинув 28-річний харків'янин Євген Зінов'єв. Герой віддав своє життя, захищаючи Україну на найзапеклішому напрямку.
- У боях за Бахмут загинув 30-річний Микола Мотруніч із Рівненщини. Він отримав серйозне поранення на Донеччині. Попри всі старання медиків, Героя не вдалося врятувати – він помер у власний день народження.